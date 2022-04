Cuauhtémoc Blanco pone en venta su departamento en Chicago

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, dio a conocer que es dueño de un departamento en Chicago, el cual está en venta, luego de que la Fiscalía Anticorrupción del estado informara sobre las carpetas de investigación que tiene abierta contra el mandatario.

Luego de un evento donde el mandatario estatal dio a conocer que en los próximos días presentará cambios en su gabinete, Blanco Bravo expuso que al momento no ha sido notificado sobre las denuncias por parte de la Fiscalía Anticorrupción, pero adelantó que también tiene un departamento en Chicago, por si le interesa a alguien de la Fiscalía para que lo considere en sus investigaciones; incluso está en venta, aseguró el mandatario.

El inmueble, destacó, lo compró cuando jugó en esa ciudad de Estados Unidos, no lo adquirió apenas para que no puedan decir que lo adquirió a escondidas. El gobernador morelense señaló que aunque el fiscal Juan Salazar diga que está trabajando, lo cierto es que las carpetas en contra de ex funcionarios perredistas no han prosperado.

“Y las mías las desahogó de inmediato como con una varita mágica, pero como les he dicho, ‘el que nada debe nada teme’, y con lo de Graco y sus ex secretarios llevan más de tres años y no ha pasado nada”, agregó.

Lo raro es que para los exsecretarios no pasa nada y para la actual administración todo lo que sea en contra lo agilizan.

“Para los otros ahí se la llevan tranquilos como dicen, porque ellos insisten que se van a quedar aquí y no quieren problemas. Pero así es la política y hay que aprender, y hasta donde tope, no me voy a quedar callado”.

En total, La Fiscalía Anticorrupción de Morelos tiene ocho carpetas de investigación abiertas en contra del Cuauhtémoc Blanco, por las que incluso ya se inició un juicio de procedencia contra el gobernador ante el Congreso local.

