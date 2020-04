¡No se armará la carnita asada! NL parará producción de cerveza por Covid-19

El gobierno de Nuevo León anunció que se detendrá la producción y distribución de cerveza en la entidad ante la crisis que se está viviendo por el coronavirus, sin embargo, la noticia ocasionó que varios regios rompieran la cuarentena y salieran a realizar compras de pánico.

El mandatario estatal, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", explicó que la producción de debidas alcohólicas no es esencial, por lo cual se parará la producción y distribución a partir del 3 de abril.

"La producción de debidas alcohólicas no es esencial. Se para la producción y distribución, y por consecuencia, se para la venta en los establecimientos. No habrá producción, se cierran las empresas cerveceras, se para la distribución alcohol y es a partir del día 3 de abril".

Pero de alcohol después de que se anunciara Ley Seca en Nuevo León#LeySeca es tendenciapic.twitter.com/3JZhY1tPi1 — ¿Por qué es tendencia? (@estendencia_) April 1, 2020 Primero el papel de baño ahora la cerveza.#LeySeca pic.twitter.com/5LUZnHAZl4 — Ivan Anzaldo (@anzaldo21) April 1, 2020

Tras darse a conocer la noticia, regios salieron a los expendios a hacer largas filas para surtirse de cerveza, aunque muchos negocios iniciaron desde la mañana con las ventas que prácticamente se acabaron.

Algunos encargados de negocios dijeron que el anuncio disparó las compras y que en muchos lugares ya no había cerveza.

Actualización al momento sobre coronavirus (COVID-19) en el estado



Da clic aquí y conoce todos los detalles.https://t.co/4DgfrgSExT — Gobierno Nuevo León (@nuevoleon) April 1, 2020

Ante ello, Jaime Rodríguez "El Bronco" dijo a los compradores que "no la frieguen, ¿salir por un six?, no hagan compras de pánico, de nada les va a servir acaparar alcohol. Ustedes salen y conflictúan el problema".

Aseguró que la suspensión de la producción "es un acuerdo nacional" y no sólo de Nuevo León, además aclaró que con la medida no se prohíbe la venta de cerveza.

"Lo que sucede es que se podrá vender lo que se tiene y produce en estos días, pero a partir del día tres ya ni habrá nada que vender".

Insistió en que el virus está presente y el alcohol de nada les va a servir ni tampoco acaparar. "Vamos a tener que tomar otras medidas si hay compras de pánico de productos", advirtió.

El pasado 30 de marzo, el gobierno de México declaró esta semana emergencia sanitaria y emitió reglas más estrictas destinadas a contener el coronavirus después de que el número de casos aumentó más de mil. En Nuevo León suman 115 infectados.