Denuncia de Yox Holding contra colaboradores, sin ser ratificada en Fiscalía de Chihuahua

La Fiscalía General del Estado, recibió un documento en el que CCEO de la empresa Yox Holding S.A de C.V. denunciaba a cinco colaboradores de la empresa, a quienes señala de haber cometido el delito de fraude, según el mismo documento que fue entregado en la ciudad de Chihuahua.

El pasado 17 de enero, el documento fue recibido en las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, donde una tercera persona a nombre de Carlos José Lazo, presentó el documento para generar una formal denuncia, la cual fue recibida y fue administrada por la corporación correspondiente.

La Fiscalía General del Estado informó que conforme al derecho de petición, una autoridad no puede negarse a recibir un escrito, pero no se presentó formalmente la querella, ya que el documento no fue presentado en primera persona, que en este caso viene a nombre de Carlos José Lazo Reyes ni fue ratificado por el mismo.

De acuerdo al documento, Carlos Lazo se considera víctima y ofendido por el delito de fraude, por lo que además dejó su dirección que se encuentra en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga en el estado de Jalisco, por una serie de hecho cometidos en su contra.

“Ocurro a fin de entablar una formal denuncia en contra de Karina Mendoza Antuna, Sara Cristina Ejea Mejía, Iván Israel Guerrero Lara, Cecilia Paulina Flores Salinas y Estefanía Nares Rivas y/o quien resulte responsable por el delito de fraude genérico”, según reza el documento que se encuentran en manos de la corporación en el estado de Chihuahua.

Sin embargo, las fechas en que fue recibido el documento en la Fiscalía General del Estado, sí empata con la fecha del comunicado oficial emitido el día 18 de enero por la noche por Yox Holding, donde aseguran que la empresa fue víctima de un fraude cometido por integrantes de la misma empresa.

La empresa anunció haber sufrido un desfalco concertado por exempleados clave del área financiera y administrativa, quiénes con los dispositivos bancarios, realizaron operaciones de pagos y utilidades para asesores y clientes que resultaron apócrifos.

El CEO de la compañía, al percatarse de la situación, inició de inmediato investigaciones durante el último mes del año 2023 y encontró evasivas, falta de información y conductas cuestionables, que finalmente, llevaron a la recepción de renuncias de los defraudadores por correo electrónico.

Durante las revisiones, la empresa asegura que se descubrió un desfalco millonario desde las cuentas de Yox Holding, además, se identificó el robo de documentos vitales, como facturas de bienes, títulos de propiedad y otros registros.

"Estas acciones ilícitas están siendo denunciadas en todos los estados donde tenemos presencia", señaló la compañía.

