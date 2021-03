Sujeto es detenido por probable feminicidio en Rioverde 

RIOVERDE. - Un sujeto de 26 años de edad fue detenido por agentes investigadores, por presuntamente haberle quitado la vida a su ex pareja sentimental, al interior de un domicilio ubicado en el municipio de Rioverde.



Los hechos ocurrieron el 11 de febrero del 2021, cuando la madre de la víctima informó a las autoridades vía telefónica que, al visitar a su hija de 27 años de edad, se percató que se encontraba acostada en la cama, con signos de violencia y no reaccionaba.



Los elementos policiales acudieron al llamado de auxilio, ingresando a la vivienda localizada en la calle Flor de Dalia de la colonia San Juan del ejido Puente del Carmen, teniendo a la vista a la mujer la cual ya no contaba con signos vitales, por lo que de inmediato se iniciaron las indagaciones para esclarecer lo ocurrido.



Por medio de entrevistas realizadas a vecinos del lugar y labores de investigación, se obtuvieron datos de prueba en contra de José Félix “N”, ex pareja de la hoy occisa, quien presuntamente la habría golpeado en varias ocasiones por su negativa a reanudar su relación sentimental.



Con la información integrada a la carpeta de investigación, el agente del Ministerio Público acudió ante el Juez de Control solicitando la orden de aprehensión en contra del hombre, por el delito de feminicidio.



Los policías investigadores iniciaron con la búsqueda de la persona señalada, logrando tenerlo a la vista sobre la avenida Jorge Ferretiz de la colonia Ilusión en Rioverde, haciendo de su conocimiento la existencia del mandamiento judicial existente, así como los derechos que goza como detenido.



José Félix “N” fue trasladado al centro de reinserción social de la zona Media, quedando a espera de la realización de la audiencia inicial para que se defina su situación jurídica.

