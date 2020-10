A proceso por ataque a personal médico

AXTLA DE TERRAZAS. – Abogados de la Delegación Novena de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), lograron la vinculación a proceso de un sujeto de 27 años de edad, por los delitos de lesiones, amenazas y ataque peligroso, en agravio de 6 personas por hechos que se presentaron en Axtla de Terrazas.

Al imputado se le había decretado prisión preventiva oficiosa, sin embargo, la defensa de Gilberto Antonio “N”, solicitó el beneficio constitucional de la suspensión condicional del proceso, misma que se le fue concedida por el Juez de Control.

La propia autoridad judicial le señaló al procesado que para que deberá pagarle una cantidad económica para la reparación del daño causado a cada víctima, además de que no podrá cambiar de residencia, no podrá acercarse a los afectados, no ingerir bebidas embriagantes, tendrá que someterse a un tratamiento psicológico y no deberá portar armas de fuego.

Los hechos ocurrieron el 21 de julio de 2020, cuando el individuo mencionado, ingresó a las instalaciones de un hospital ubicado en la colonia Santa María Dos, en Axtla de Terrazas, en donde se encontraba personal médico a quienes presumiblemente agredió física y verbalmente.

Posteriormente, fue asegurado por oficiales municipales después de que supuestamente el presunto los amagó con un cuchillo y les advirtió que si lo detenían iba matar a su familia.

El sujeto fue llevado ante las autoridades de la FGESLP quienes lo condujeron ante el Juez de Control con la carpeta de investigación iniciada en su contra, donde le imputaron los delitos de lesiones, amenazas y ataque peligroso.

La autoridad judicial inicialmente lo vinculó a proceso por los ilícitos mencionados, donde había otorgado tres meses para el cierre de la investigación complementaria, sin embargo, durante el desarrollo de las indagatorias, la defensa de Gilberto Antonio “N” solicitó la suspensión condicional del proceso, la cual se le fue concedida, por lo que deberá apegarse a lo estipulado por el Juez de Control.

