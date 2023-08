Trump advierte amenaza de un conflicto abierto en EU si los demócratas le "roban" las elecciones de 2024

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump defendió su decisión de no acudir al primer debate de las primarias republicanas este miércoles por la enorme ventaja que le dan las encuestas, y advirtió sobre la amenaza de un conflicto en Estados Unidos si los demócratas le roban las elecciones de 2024, al justificar el asaltó el Capitolio el 6 de enero de 2021 como producto de un "agravio legítimo".

"No tiene sentido", dijo el exmandatario durante una entrevista de 46 minutos de duración con el expresentador de la cadena Fox News Tucker Carlson, publicado en la red social X (antes Twitter) al mismo tiempo que se celebraba el debate republicano, retransmitido precisamente en Fox.

Trump recordó que la mayoría de encuestas le dan una ventaja "de 50, 60, hasta de 70 puntos", por lo que no ve la razón de tener "a diez personas" gritándole y haciéndole preguntas.

También cargó contra algunos de los precandidatos presidenciales, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, o el exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson, a quien llamó "débil" y dijo que no debería presentarse a las elecciones.

Los republicanos no fueron los únicos de los que despotricó el expresidente. Durante la charla, Trump criticó a las cadenas de televisión tradicionales ("ya no tienen credibilidad"), a los fiscales que lo han imputado ("son animales salvajes, gente enferma"), y a su blanco favorito, el actual presidente, Joe Biden.

Trump llegó a sugerir que no cree que Biden, que cumplió 80 años en noviembre, llegue con vida a las elecciones de 2024, argumentando que su condición mental es aún peor que la física.

También defendió fervientemente su creencia de que los comicios de 2020, en los que perdió contra el demócrata, fueron fraudulentos.

El exmandatario aseguró que el voto por correo solo sirve para "hacer trampas", y abogó por volver a un sistema de voto en papel, siempre con carnet de identificación.

Para finalizar la entrevista, Trump sugirió que existe una amenaza de conflicto en Estados Unidos después de decir que espera que los demócratas le roben las elecciones de 2024.

El expresidente describió a la multitud que irrumpió en el Capitolio el 6 de enero de 2021 como llena de “amor y unidad”, justificando la violencia como resultado de un agravio legítimo.

Trump dijo que les pidió a los manifestantes que se comportaran “pacífica y patrióticamente”, pero “un grupo muy pequeño” fue al Capitolio.

“La gente en esa multitud dijo que era el día más hermoso que jamás habían experimentado. Había amor en esa multitud y unidad. Nunca había visto tal espíritu, tanta pasión y tanto amor. Y tampoco he visto nunca simultáneamente, y por parte de la misma gente, tanto odio por lo que le han hecho a nuestro país”, afirmó.

Cuando Carlson le preguntó si cree que el país se encamina hacia una “guerra civil” y un “conflicto abierto”, Trump dijo que no lo sabía, pero añadió: “Puedo decir esto. Hay un nivel de pasión que nunca he visto. Hay un nivel de odio que nunca he visto y que probablemente sea una mala combinación”.

"Esa es una mala combinación", respondió Carlson.

Trump, pese a sus cuatro imputaciones penales, es el candidato favorito para hacerse con la nominación republicana para las elecciones presidenciales de 2020, en las que espera volver a enfrentarse a Biden por la Presidencia de Estados Unidos.