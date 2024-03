Primer barco con ayuda humanitaria zarpa hacia Gaza

El buque del Ejército de Estados Unidos General Frank S. Besson (LSV-1) partió de la Base Conjunta Langley-Eustis rumbo al Mediterráneo oriental para proporcionar ayuda humanitaria a Gaza por mar, informó el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en un comunicado emitido a primera hora del domingo.

El Besson, un buque de apoyo logístico, partió "menos de 36 horas después de que el presidente Biden anunció que Estados Unidos proporcionaría ayuda humanitaria a Gaza por mar", añade el comunicado.

Lleva "el primer equipo para establecer un muelle temporal para entregar suministros humanitarios vitales".

Israel acusó el sábado al movimiento islamista palestino Hamas de no estar "interesado en un acuerdo" y de querer "incendiar la región durante el ramadán", el mes sagrado de los musulmanes que comienza el domingo o el lunes, dependiendo del calendario lunar.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó en un comunicado que el jefe del Mosad, la agencia exterior israelí de inteligencia, se reunió el viernes con el director de la agencia estadounidense CIA como parte de los esfuerzos para llegar a una tregua en Gaza.

La situación humanitaria del asediado territorio, gobernado por Hamas desde 2007, empeora cada día.

Ante la escasez de ayuda, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el viernes la apertura de un corredor marítimo que permitirá transportar ayuda desde Chipre hasta Gaza a partir del domingo.

On March 9, 2024, U.S. Army Vessel (USAV) General Frank S. Besson (LSV-1) from the 7th Transportation Brigade (Expeditionary), 3rd Expeditionary Sustainment Command, XVIII Airborne Corps, departed Joint Base Langley-Eustis en route to the Eastern Mediterranean less than 36 hours… pic.twitter.com/X70uttuY9J — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2024

Dos oenegés se preparan actualmente para que un primer barco pueda zarpar del puerto de Lárnaca, en el sur de la isla mediterránea, con 200 toneladas de comida a bordo para realizar un trayecto de 370 km.

"Todo estará listo hoy para que podamos irnos", declaró el sábado a la AFP Laura Lanuza, portavoz de la oenegé española Open Arms, que trabaja para este proyecto junto a la oenegé estadounidense World Central Kitchen (WCK), fundada por el cocinero español José Andrés.

Las autoridades israelíes, que autorizaron la operación, están inspeccionando el cargamento, precisó. WCK, por su parte, "ya tiene a personas en Gaza" y está "construyendo un embarcadero" para descargar la ayuda, añadió la vocera de la oenegé.

Al borde de la hambruna

El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció esta semana la construcción de un "embarcadero temporal" en el territorio palestino que, según el Pentágono, podrá "suministrar más de dos millones de comidas diarias a los ciudadanos de Gaza".

La ONU, que insiste en que las entregas por aire o mar no pueden sustituir a las terrestres, advierte que 2.2 millones de los 2.4 millones de habitantes de Gaza están al borde de la hambruna, sobre todo en el norte.

Biden criticó el sábado a Netanyahu, al afirmar que "daña más de lo que ayuda a Israel".

Netanyahu "tiene el derecho de defender a Israel, el derecho de seguir persiguiendo a Hamás", dijo Biden a la red MSNBC, pero agregó que "debe prestar más atención a las vidas inocentes que se están perdiendo como consecuencia de las acciones tomadas".

El conflicto estalló tras el ataque de Hamas del 7 de octubre, durante el cual sus combatientes mataron a unas mil 160 personas en el sur de Israel, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales.

Además, unas 250 personas fueron secuestradas. Israel afirma que 130 siguen retenidas en Gaza, de las cuales 31 estarían muertas.

En respuesta, Israel prometió "aniquilar" a Hamas y lanzó una ofensiva que ya ha matado a al menos 30 mil 960 personas en Gaza, según las autoridades del movimiento islamista, considerado como "organización terrorista" por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea.

Israel impuso un asedio "total" a Gaza desde el 9 de octubre y solo permite la entrada a cuentagotas de ayuda desde Egipto. La desastrosa situación humanitaria llevó a varios países a lanzar ayuda desde el aire.

Pero uno de estos lanzamientos dejó el viernes cinco muertos y diez heridos, según una fuente hospitalaria.

El ejército jordano anunció un nuevo lanzamiento aéreo de ayuda desde una decena de aviones, entre ellos dos jordanos, cuatro estadounidenses y dos franceses.

Por otro lado, Suecia y Canadá anunciaron el sábado que reanudarán su financiación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), más de un mes después de suspender su ayuda junto a otros 15 países.

La UNRWA ha estado en el ojo del huracán desde que Israel acusó en enero a 12 de sus empleados de estar involucrados en el ataque a su territorio el 7 de octubre.