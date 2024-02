Imputan al expresidente argentino Alberto Fernández por malversación de fondos

El expresidente argentino Alberto Fernández (2019-2023) fue imputado este jueves por un escándalo relacionado con la contratación de seguros por organismos públicos durante su Gobierno.

El fiscal federal Ramiro González imputó al expresidente Fernández y al extitular de Nación Seguros Alberto Pagliano, a raíz de una denuncia penal de la abogada Silvina Martínez que los acusó de los delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.

La denuncia pide que se investigue las presuntas irregularidades en torno al decreto firmado por Fernández en diciembre de 2021 por el que ordenó que todos los organismos públicos debían contratar los seguros en Nación Seguros, del estatal Banco Nación, en los que se habrían beneficiado amigos del exmandatario como intermediarios cobrando millonarias comisiones.

El martes, el expresidente peronista había intentado desligarse de este escándalo y responsabilizó a su secretaria.

"Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo (...) No puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó", dijo al diario La Nación.

Alberto Fernández fue presidente de Argentina entre 2019 y 2023 por el Frente de Todos (centro-izquierda). Su gestión atravesó la pandemia de covid-19 y la renegociación de una deuda de la gestión anterior, la más alta de la historia que el Fondo Monetario Internacional otorgó: 57 mil millones de dólares, de los cuales Argentina recibió 44 mil millones.

Su gobierno estuvo signado por discusiones al interior de la coalición gobernante y un aumento de la inflación, la pobreza y la indigencia, aunque también de la actividad industrial y de la tasa de empleo.