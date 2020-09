Huracán Paulette va hacia Bermudas y Sally busca tierra en Golfo de México

El huracán Paulette avanza hacia las Bermudas con vientos de 80 millas por hora (130 km/h), mientras que tras afectar Florida, la tormenta Sally continúa este domingo rumbo a Misisipi, Luisiana sobre el Golfo de México.

La antigua tormenta Paulette escaló a huracán como estaba previsto y a las O8.00 hora local de hoy (12.00 GMT) su centro fue localizado a 280 millas (390 km) al sureste de Bermudas.

11 AM AST Sunday, September 13 Key Messages for Hurricane #Paulette. https://t.co/j5S6GAiIeF pic.twitter.com/1AGpeMiHMJ — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 13, 2020

Se prevé un fortalecimiento de Paulette, por lo que podría ser "un huracán peligroso" cuando se acerque esta noche a las Bermudas, o el lunes temprano, indica el Centro Nacional de Huracanes (NHC) estadounidense.

Las autoridades de Bermudas advirtieron a la población que tome las medidas necesarias, sin dejar de lado los riegos de contagio por Covid-19, ante el inminente paso del huracán por le archipiélago.

Con respecto a Sally, el observatorio estadounidense, que tiene su sede en Miami, avanzó que también se prevé un fortalecimiento durante los próximos días, con perspectivas de que se convierta en huracán el lunes.

A Hurricane Warning for #Sally is also in effect for parts of southeastern #Louisiana and southern #Mississippi. Tropical storm force winds are likely to begin there on Monday. https://t.co/wVCrCIjDrB pic.twitter.com/sb0ZDH2FxI — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 13, 2020

Esto sucederá en aguas del Golfo de México y antes de tocar algún punto de los estados sureños de Estados Unidos.

Sus vientos máximos sostenidos están cerca de 50 m/h (85 km/h) con ráfagas mas altas.

A las 08.00 hora local (12.00 GMT), el ojo del sistema fue localizado a 155 millas (250 km) al oeste de Port Charlotte (Florida), y a 300 millas (485 km) al este-sureste de la desembocadura del río Misisipi.

En el sur de Florida, Sally dejó anegadas varias localidades costeras y árboles caídos en medio de calles y carreteras, según reportan los medios locales.

Antes de convertirse en tormenta, la antigua depresión tropical "diecinueve" tocó tierra este sábado cerca de la marina Black Point, en el sur de Miami-Dade, descargando fuertes lluvias y ráfagas de más de 40 millas por hora (64 km/h).

#Sally's slow motion poses a significant risk of flash flooding over southeastern Louisiana, southern Mississippi, southern Alabama, and the Florida Panhandle through Wednesday morning. @NWSWPC forecasts 6-12" of rain, with isolated areas up to 20". https://t.co/IkAdMhhIiq pic.twitter.com/4XQt82Gwnx — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 13, 2020

Mientras Rene se degradó ayer en medio del Atlántico, ha surgido una nueva depresión tropical, la número "veinte" de la temporada, que amenaza con aumentar su organización en los próximos días para convertirse en tormenta tropical con nombre.

Se mueve hacia el oeste-noroeste a razón de 10 m/h (17 km/h), con vientos máximos de 35 m/h (55 km/h).

Mundo Nana se degrada a depresión tropical sobre Guatemala

Este sistema que partió de África fue localizado a las 09.00 GMT en mar abierto a 1.745 millas (2.805 km) de las Antillas Menores del Caribe, y a 815 millas (1.310 km) de las islas africanas de Cabo Verde.

Según el gráfico de recorrido, el miércoles de la semana que viene girará hacia el norte en medio del mar al convertirse en huracán, por lo que, al igual que pasó con Rene, no ofrece peligro por el momento a territorio alguno.

Adicionalmente, un área de baja presión se encuentra a poco más de 100 millas (160 km)al oeste de Cabo Verde, con altas probabilidades de convertirse en ciclón dentro de 48 horas (70 %).

Después de Sally solo quedan disponibles tres de los 21 nombres en la lista de 2020: Teddy, Vicky y Wilfred.

Si los ciclones de una temporada sobrepasan la cifra de 21, el número 22 y los que sigan llevarán los nombres de las letras del alfabeto griego. La última vez que esto ocurrió fue en 2005.