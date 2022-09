Fiona deja una persona desaparecida y medio millón de usuarios sin luz en Canadá

Fiona se degradó a tormenta postropical tras impactar el sábado como huracán la costa atlántica de Canadá, donde dejó una mujer desaparecida y medio millón de hogares sin electricidad.

Con vientos máximos de 80 kilómetros por hora, Fiona golpeará este domingo con fuertes vientos el norte de Terranova, el sureste de Labrador y partes del sureste de Quebec, indicó el Centro de Huracanes de Canadá (CFC).

Dos mujeres fueron arrastradas por las aguas en Channel-Port aux Basques, en la provincia de Terranova, indicó una portavoz de la policía. Una de las dos víctimas fue rescatada y hospitalizada, mientras que la otra permanece desaparecida.

Mundo Puerto Rico, bajo el agua: las imágenes del paso del huracán Fiona en la isla

Al menos 20 casas resultaron destruidas y el área parece una zona de guerra, dijo la noche del sábado el alcalde de Channel-Port-aux-Basques, Brian Button, en un video publicado en Facebook, donde agregó que se había alentando a los residentes a refugiarse en una escuela local.

"Fiona vino y dejó su huella en Nueva Escocia y las provincias vecinas", dijo en tanto el jefe de gobierno de esta región, Tim Houston.

A última hora del sábado, casi 500 mil hogares estaban sin electricidad en las provincias de Nueva Escocia, la Isla del Príncipe Eduardo y Nuevo Brunswick.

Algunas viviendas quedarán sin energía durante varios días, advirtió el director de la operadora Nova Scotia Power, Peter Gregg.

"Tomará tiempo para que Nueva Escocia se recupere. Solo les pido paciencia a todos", dijo Houston en un comunicado.

Precipitaciones de 192 milímetros y olas de 12 metros de altura golpearon a Nueva Escocia -donde Fiona tocó tierra la mañana del sábado con vientos de 144 km/h- y al oeste de Terranova, según los servicios meteorológicos.

Árboles caídos, casas derrumbadas y ríos desbordados fueron algunos de los estragos de Fiona en Canadá. / Foto: AFP

Estamos con ustedes: Trudeau

Temprano el sábado, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se solidarizó en Twitter con los afectados y anunció que las autoridades federales estaban listas "para proporcionar recursos adicionales a las provincias".

Más tarde ofreció una conferencia de prensa luego de cancelar su participación en los funerales del ex primer ministro Shinzo Abe en Japón, en la que afirmó "seguir la situación muy de cerca".

"Los canadienses piensan en todos los afectados por el huracán Fiona, que tuvo efectos devastadores (...) Hay gente que ve su casa destruida, gente muy preocupada, estaremos a su lado", declaró.

"Nunca habíamos visto condiciones climáticas así", señaló en Twitter la policía de Charlottetown, en la Isla del Príncipe Eduardo.

"Es increíble, no hay electricidad, no hay wifi, no hay red", confirmó el alcalde de la ciudad, Philip Brown, al canal público Radio-Canada. "Se han caído muchos árboles, hay muchas inundaciones en las carreteras", agregó.

Tarde en la noche de sábado, unos 500.000 hogares se encontraban sin electricidad en toda la región.

Un árbol cayó sobre un camión de bomberos y debido a un cable eléctrico roto, los bomberos que se encontraban allí debieron esperar la intervención de técnicos de la empresa de energía Nova Scotia Power para poder salir.

Fiona pasó el viernes por las Bermudas, después de causar estragos en el Caribe, sin que se reportaran víctimas ni destrucción importante.

"Tuvimos algunos pequeños daños en nuestras instalaciones, pero nada grave", dijo a la AFP Jason Rainer, propietario de una tienda de souvenirs en la capital de las Bermudas, Hamilton.

El territorio, situado a mil km de Estados Unidos y acostumbrado a los huracanes, es uno de los lugares más aislados del mundo, lo que hace casi imposible una evacuación en caso de emergencia.

Fiona provocó la muerte de cuatro personas en Puerto Rico, según un funcionario citado por los medios. Además, se reportó una muerte en Guadalupe, un departamento de ultramar francés, y dos en República Dominicana.