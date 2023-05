Volcán Popocatépetl: sin condiciones para sobrevolarlo, informa Cenapred

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) no tiene previsto todavía realizar un primer sobrevuelo sobre el cráter del volcán Popocatépetl, esto con la finalidad de estudiar la formación de domos magmáticos en su interior, dio a conocer el coordinador de Protección Civil Estatal, Catarino Miranda San Román.

Debido a las condiciones climáticas adversas que persisten sobre las inmediaciones del coloso, las cuales dificultan la visibilidad al interior del cráter, no se tiene una fecha planeada para llevar a cabo una primera misión de observación.

En conferencia de prensa desde la ciudad de Puebla, el funcionario estatal recordó que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) debe solicitar apoyo a la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina (Semar) para poner en marcha dicha expedición, que estaría a cargo de expertos del Cenapred.

“En relación al sobrevuelo que se tiene previsto, y que anunció la coordinadora nacional de PC, miren se manifestó el día de ayer que tendrían que acordarlo con la Guardia Nacional, en primera instancia, y la fecha no se nos ha indicado. Estaremos pendientes, porque es un acuerdo que tendrá Cenapred con la GN para el sobrevuelo en el volcán”, comentó.

Por su parte, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, informó que el Cenapred tiene previsto realizar dos sobrevuelos sobre el cráter. El primero será con una aeronave, mientras que el segundo se hará con un dron especializado.

Precisó que la expedición científica más inmediata sería con apoyo de una aeronave, pues el dron, que prestaría al Cenapred la GN y la Semar, requiere una logística compleja debido a sus dimensiones y especificaciones técnicas.

“Un primer sobrevuelo se iba a hacer por parte de la Guardia Nacional, tengo entendido, con una aeronave; y el traslado del dron, que se será a reserva de comentarlo, me decían que era un dron especializado que ocupaba dos trailers para poderlo trasladar, lo cual llevaba días para poderlo hacer de forma importante y muy especializado”, defendió el mandatario.

Cabe recordar que la titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, informó ayer en su visita a Santiago Xalitzintla, municipio de San Nicolás de los Ranchos, que el Comité Científico Asesor requiere analizar de forma visual las dimensiones del domo que se genera al interior del cráter.

Horas después, refirió que una vez que se determine el tamaño del domo podrá advertirse un riesgo eruptivo mayor o menor, en su caso.

El director de Análisis y Gestión de Riesgos de Cenapred, Oscar Zepeda Ramos, expuso que la evidencia científica actual demostró que hay domos creándose al interior del coloso actualmente. No obstante, todavía no se conocen sus dimensiones.

Finalmente, cabe recordar que, según la CNPC, un cráter es un embudo que se forma por una explosión interna del volcán que arroja rocas incandescentes y lava viscosa. Un domo se genera cuando la viscosidad impide que la lava fluya, hasta que este se rompe mediante una explosión. No obstante, es importante precisar que no todos los domos tienen el mismo tamaño y, por ende, no tienen la misma intensidad.

Nota publicada en El Sol de Puebla









