Viene oleada de los maras salvatruchas de El Salvador a Chiapas

TAPACHULA. “Ya nos han contactado para venir a México”, dijo Psycho Raw, un jefe de la Mara Salvatrucha MS13 en Tapachula, Chiapas, sobre los pandilleros salvadoreños que están bajo asedio del gobierno del presidente de ese país, Nayib Bukele. El mara comentó que la llegada de sus “hommies” (compañeros) a tierra azteca es muy fácil por lo poroso de la frontera sur y porque muchos de ellos ya no presentan tatuajes.

Los 86 asesinatos en menos de 15 días en el mes pasado atribuidos a pandilleros en El Salvador provocó que el presidente Nayib Bukele ordenara las detenciones y aplicara castigos a la mayoría de maras recluidos, prohibiéndoles las visitas y que salgan al patio, además de tenerlos sin ningún beneficio ya que se presume desde ahí salen las órdenes para las ejecuciones, lo que podría provocar que algunos busquen refugio en México.

En entrevista exclusiva para Diario del Sur, el jefe de la MS 13 en Tapachula, conocido con el apodo de Psycho Raw, dijo que lo que hace el presidente de El Salvador es calentar el problema, llenar las calles con policías y militares y tratar a “sus hermanos como si fueran ratas”.

¿Podrían venir integrantes de pandillas a Tapachula tras esta incansable búsqueda de la policía por acabar con ellos en El Salvador?

“Te soy sincero, por generaciones la Mara Salvatrucha 13 no es sólo una pandilla cualquiera, somos una familia, nos protegemos. Que si van a venir huyendo de los encarcelamientos o las muertes que les quiere dar el gobierno salvadoreño, sí, muchos ya nos contactaron y estamos por recibirlos sin problema alguno, nosotros estamos para servirle a quien sea”.

¿Crees que sea difícil que se internen por la franja fronteriza de Guatemala y puedan reunirse rápido sin que las autoridades se den cuenta?

“Claro, es muy fácil. Tenemos una frontera muy porosa; tenemos ojos en todos lados, armamento y gente dispuesta a todo. Que no nos mostremos ante las autoridades es otra cosa, manejamos perfil bajo, la droga es nuestra vitamina y no le tememos a nadie. La mayoría no está tatuado por completo y eso sería un factor sorpresa para ingresar”.

¿Cuál es tu punto de vista sobre las ejecuciones que supuestamente un diario menciona que fueron al azar?

En Izalco, miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) y su rival Barrio 18 eran exhibidos con ropa interior, sus tatuajes alusivos, cabelleras rapadas y sin ningún tipo de protección ante el coronavirus. / Foto: Reuters

“Me da igual si fue un panadero, herrero, madre de familia, el perro, gato o hasta niños, aquí el culpable es el maldito gobierno”.

¿Qué opinas de las diferentes corporaciones policiacas en Tapachula? ¿Podrán con la nueva oleada?

“Me vale madre si existen grupos élites, según antipandillas, la verdad están más coludidos, han comido y bebido con nuestro propio dinero que sacamos de la venta de droga, extorsiones, secuestros, de todo. ¿Tú crees que se van a poner pendejos con nosotros? Igual hacen un teatrito de pedir apoyo a la Ciudad de México. No me interesa si es el Ejército o quién sea, son uniformados que ni saben pelear ni poseen armas sofisticadas; traen pocos cartuchos y arriesgan su vida por una quincena mal pagada. Ellos también roban, pero son más finos, eso la sociedad no lo señala, no los juzga. Somos pandilleros pero de corazón, no fanáticos”.

¿Qué se espera para las actividades de la MS 13 en Tapachula? ¿La gente podría estar tranquila al saber que vienen más?

“La intención es llevar la fiesta tranquila. Mientras que los homeboys sigan sus actividades sin que sean tocados no pasa nada. La maldad está en todos lados pero debe existir un equilibrio; no tememos morir en un combate. Nosotros vamos a cobijarlos, reagruparnos simplemente como familia.

¿Algo más que desees abundar del tema de El Salvador?

“Que el presidente Nayib Bukele piense bien las cosas si quiere el bien para su población, que llegue a un arreglo y esto se va acabar, pero si sigue lacerando a los que están encerrados y la cacería lo único que va a provocar es que incrementen los homicidios”.

El líder de la Mara Salvatrucha 13 no dejó que se le tomarán fotos, sin embargo permitió que se uno de sus allegados, El Jessi, posara para la cámara cubriendo su rostro y haciendo las señales que lo identifican como miembro de la pandilla.

También mostró sus armas: granadas, pistolas y rifles, además de sus drogas.