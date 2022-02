No se mata a la verdad asesinando a periodistas reclaman a AMLO

Pese al reporte de los avances en las investigaciones sobre asesinatos a periodistas que ofreció este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador en su gira por Tijuana, Baja California, donde fueron asesinados dos comunicadores, periodistas locales le criticaron en su conferencia matutina por la violencia que priva en esa entidad y en el país, donde en lo que va de su sexenio, más de 50 periodistas han sido asesinados.

Por lo anterior, los periodistas realizaron un pase de lista por los cinco comunicadores asesinados en las últimas semanas y exigieron al presidente que se detenga la violencia contra la prensa.

Al hacer uso de la palabra, la reportera local, Sonia de Anda, denunció las condiciones de peligro que viven los periodistas y expresó que no dejarán de exigir justicia para sus compañeros asesinados.

“Los periodistas de Baja California queremos decirle que nuestro gobierno está muy lastimado”, mientras que con voz quebrada y al borde de las lágrimas de Anda dijo que “como en todo México, los periodistas trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinados por nuestro trabajo”, denunció

Subrayó además, “no dejaremos de exigir justicia” por sus compañeros Margarito Martinez y Lourdes Maldonado y recalcó “no se mata la verdad matando periodistas”.

Acto seguido, junto con los periodistas presentes, realizó un pase de lista al mencionar a los cinco periodistas asesinados, para que no sean olvidados a manera de homenaje: José Luis Gamboa, Margarito Martínez, Loudres Maldonado, Roberto Toledo y Heber López.

Al margen de esta protesta, Sonia de Anda cuestionó al presidente que las audiencias sobre el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado sean privadas.

El primer mandatario ante esto, recalcó que su gobierno no tiene nada qué ocultar y justificó que si los jueces o el ministerio público no informa de ello, su administración lo va hacer y reiteró que ningún caso de periodistas asesinados va a quedar impune.

El presidente negó que el asesinato de Lourdes Maldonado tenga relacion con las diferencias que la periodista tenía con el ex gobernador Jaime Bonilla y subrayó “no hay nada que apunte” a ello, subrayó.

El mandatario subrayó que tienen un compromiso con el pueblo y que no ha dejado “trozos de dignidad en el camino” para proteger a nadie, por lo que se comprometió a escalrecer los crimenes de los periodistas.

Indicó que las autorides estatatales deben informar por qué no se dan más detalles de este caso; mientras que la secretaría de Seguridad federal justificó que no se da más información de este caso, por “el riesgo de un testigo” que participa en la aclaración del asesinato de la periodista y aseguró que no se trata de una medida discresional.

El presidente también habló del asesinato de integrantes de la familia LeBarón en Babispe, Sonora y dijo que era muy difícil, pero pese a ello se han detenido hasta el momento a 28 implicados.

El mandatario fue cuestionado además, por la operación del Mecanismo de Protección a periodistas en el que participan autoridades municipales quienes en algunos casos son quienes participan en las agresiones a periodistas, a lo cual, dijo que la próxima semana pondrá a revisión este mecanismo el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.

Foto: Carlos Luna | El Sol de Tijuana

El presidente añadió que la divulgación de datos sobre los asesinatos de los dos periodistas en Tijuana, deben ser cuidadas, para no afectar las investigaciones.

El subsecretario de Seguridad federal Ricardo Mejía Berdeja indicó que sí se tienen indicios de un grupo criminal como responsable de los asesinatos de periodistas en Tijuana, pero subrayó que las autoridades no pueden dar información adicional de momento, para no alertar a los delincuentes.

Con un pase de lista en nombre de los 5 periodistas asesinados en lo que va del año en el país, profesionales de la comunicación se manifestaron afuera del cuartel Morelos durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador en Tijuana.

"Se han normalizado los ataques", aseguró la reportera Ana Lilia Ramírez, quien además reclamó que funcionarios sigan llamando a reporteros o a los jefes para reclamar por notas que no son de agrado.

La reportera, nacida en la ciudad de Playas de Rosarito, donde también ejerce como lo hace en Tijuana, aseguró que hizo su registro en tiempo y forma pero no le dieron acceso.

Ana Lilia Ramírez, periodista. Foto: Carlos Luna | El Sol de Tijuana

Los reporteros pidieron también dar con el autor intelectual en el asesinato de Lourdes Maldonado, donde hay tres hombres vinculados a proceso, y dar resultados en la investigación por el homicidio del fotógrafo de policiaca, Margarito Martínez, asesinado una semana antes que la conductora de tele y radio en esta ciudad, a finales de enero.

"No tiene vergüenza el presidente en venir nada más a decir lo que ya sabemos y que ya lo ha dicho en otros días", apuntó Ana Lilia Ramírez.

Con información de El Sol de Tijuana