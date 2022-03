Niñas mexicanas: una nueva generación de mujeres estupendas y capaces

Como una manera de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, jóvenes de varios puntos del país expresan su gusto por ser mujeres, sus miedos, sus deseos, su experiencia en las redes sociales y hasta si les gustaría ser Presidenta de México. Son sus palabras.

¿Te gusta ser mujer? ¿Por qué?

“Sí. Porque para mí las mujeres somos estupendas, inteligentes, fuertes y muy capaces”.

Valeria Delgado González, 14 años, estudiante, Coahuila





“Sí, me gusta ser mujer, aunque muchas veces pienso que podría ser más fácil ser hombre, me sentiría más segura siendo hombre”.

Athena Meneses Kovacs, 17 años de edad, deportista de alto rendimiento, Estado de México





“Físicamente, disfruto de ser mujer y de varios aspectos de la feminidad convencional, algunas veces, si lo pienso demasiado, empiezo a resentirme por el hecho de que mi cuerpo está ‘diseñado’ para el parto, que en cierto sentido estoy ‘programada’ para la maternidad y, en algunos momentos, tengo un poco de ira existencial cuando se trata de la menstruación. Sin embargo, disfruto de la posibilidad natural de, si así lo deseo, ser madre. Disfruto ser mujer, disfruto ser yo".

Arantza Sánchez Guerrero, está por ingresar al Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), Tlaxcala





“Me gusta nuestro papel de mujeres, lo que podemos llegar a ser, lo que somos capaces de hacer, como comunidad, como sociedad y me siento muy afortunada de ser mujer”.

Natalia Sofía Chávez Pacheco, 18 años, aceptada en Harvard College, Hidalgo





“Sí, me gusta ser mujer porque el hecho de serlo me ha dado empoderamiento, al grado que puedo ser mejor que un hombre; a mi edad, me llena mucho de orgullo ser mujer”.

Genoveva Ramos, 17 años, científica, Tabasco





“Me encanta ser mujer porque no le encuentro límites, puedo ser fuerte y puedo desarrollar muchas cosas, aunque también encuentro muchas desventajas, como la inseguridad que existe siempre, las miradas en las calles, los piropos innecesarios y todo lo relacionado con la violencia de género”.

Avril Castelán Martínez, 15 años, cantautora, activista y locutora, Veracruz





“A mí me encanta ser mujer, la verdad. Es muy padre, porque siento que puedo demostrarle a la gente que yo sí puedo a pesar de todo lo que me dicen, porque sí me han dicho cosas por ser mujer. Me gusta que puedo demostrarle a la gente que ya logré mi sueño, ya logré tocar en Bellas Artes. Sí puedo, y desde chiquita me ha encantado ser mujer. Además me encanta tener pelo largo, maquillarme, ponerme mis vestidos”.

María Hanneman, 15 años, pianista, Ciudad de México





“Sí, cómo es posible que nuestro cuerpo tenga la suficiente capacidad

para traer a alguien al mundo”.

Bárbara Natalia, 15 años, Premio Estatal del Deporte 2021, Tlaxcala





“Sí, me gusta ser mujer. Siento que las mujeres somos más luchonas, siento que damos todo por lograr las cosas”.

Ana Óquita, 15 años, seleccionada nacional en softbol, Sonora





“Sí. Porque Dios así me hizo y amo ser mujer porque tenemos la dicha de engendrar a otro ser vivo, y somos capaces de hacer dos cosas a la vez, aparte de ser inteligentes”.

Ana Karen, 15 años, estudiante, Tabasco

“Sí, me gusta, porque somos fuertes y muy capaces, y eso me hace luchar y alzar mi voz, aunque a veces si pienso que no me gusta por la violencia que se sufre siendo una mujer y los peligros latentes que existen para nosotras en la sociedad”.

Nicole Melissa Castillo Morán, 13 años, violinista, San Luis Potosí





“Sí, me gusta mucho ser mujer, es más divertido, aunque vivimos en un mundo difícil, el ser mujer nos da potencia y tenemos muchas cualidades que nos hacen fuertes”.

Montserrat Rodríguez Ejarque, 17 años, velocista, San Luis Potosí

¿Es falso o verdadero que hombres y mujeres son iguales?

“Es falso, ya que son notorias nuestras diferencias, y si hablamos sobre nuestros derechos aunque se diga que hombres y mujeres somos iguales ante la ley siento que aún hay mucha desigualdad”.

Valeria Delgado González, 14 años, estudiante, Coahuila





“Ante la constitución, la ley y la justicia es verdadero que somos iguales. Pero fuera de eso, considero que es falso que somos iguales”.

Arantza Sánchez Guerrero, está por ingresar al Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), Tlaxcala





“Yo creo que es falso, siento que valemos lo mismo, no nos quita valor ser uno u otro, pero, sí somos diferentes, y ser diferentes es lo que nos hace hombres y mujeres, una de las cosas que me gusta de ser mujer es que no soy hombre”.

Athena Meneses Kovacs, 17 años de edad, deportista de alto rendimiento, Estado de México





“Es falso, no somos iguales ni física ni mentalmente. Que podamos hacer lo mismo es otra cosa, pero eso es falso que haya igualdad en los géneros y eso lo vemos con las oportunidades”.

Avril Castelán Martínez, 15 años, cantautora, activista y locutora, Veracruz





“Debería ser igual en el sentido de tener las mismas oportunidades, pero la verdad es que cada persona tiene necesidades distintas, por eso es por lo que más que ser iguales deberíamos pensar en si sus oportunidades son equitativas”.

Regina Turrubiates Calderón, 12 años, bailarina y estudiante, Tampico





“Biológicamente las mujeres tienen menos fuerza, algunas capacidades distintas que el hombre, pero en derecho, socialmente, claro que no; todos merecemos el mismo respeto”.

Genoveva Ramos, 17 años, científica, Tabasco





“No somos iguales, existe una distinción que va desde el género y el sexo. Nuestras capacidades son distintas y por supuesto el trato que nos dan es diferente. Las mujeres solemos batallar más y hacer el doble de esfuerzo para conseguir lo que queremos”.

Alejandra Martínez Hernández, 15 años, preseleccionada para el Mundial de Basquetbol, San Luis Potosí





“No, no somos iguales. Los hombres gozan de privilegios que aún hoy en día nosotras no tenemos. Algo tan simple como vestir como tú quieres, no lo podemos hacer por los peligros que representa a veces. Ellos tiene la fortuna de vivir su vida como quieren, sin ser constantemente juzgados y nosotras no. Siempre estamos siendo estigmatizadas”.

Nicole Melissa Castillo Morán, 13 años, violinista, San Luis Potosí





“Falso, siento que ni siquiera entre los mismos hombres y mujeres son iguales, cada persona tiene su propia forma de ser”.

Ana Óquita, 15 años, seleccionada nacional en softbol, Sonora





“Biológicamente está comprobado que un hombre siempre va a ser más fuerte que una mujer, en el tema de la inteligencia somos iguales”.

Montserrat Rodríguez Ejarque, 17 años, velocista, San Luis Potosí





Y qué pasa con la comunidad LGBT+

“Siento que es igual, muy triste que todas las personas que los odian o que cometen actos de violencia hacia ellos simplemente por ser quienes ellos son, que son personas igual que nosotros”.

Athena Meneses Kovacs, 17 años de edad, deportista de alto rendimiento, Estado de México





“Hay muchas opiniones al respecto, personalmente yo los apoyo mucho, me encanta ver como las personas son lo que son, hacen lo que sienten y creo que ese amor a ellos mismos y creencias es lo más hermoso que podemos tener como sociedad y no perder eso. Estoy muy orgullosa de ese movimiento”.

Natalia Sofía Chávez Pacheco, 18 años, aceptada en Harvard College, Hidalgo





“Todas las personas tienen derecho a amar. No hay nada prohibido, nada fuera de lo normal, tienen derecho a amar y ser amados, estoy totalmente a favor de ella”.

Genoveva Ramos, 17 años, científica, Tabasco





“Es algo que poco a poco la sociedad va aceptando, pero desafortunadamente muchos no, por homofobia o religión y es triste ver un mundo donde la apariencia vale más que la igualdad”.

Metzly Varenka Hernández Alcalá, estudiante, Tamaulipas





“Es una comunidad que yo aceptó y aprecio mucho. Creo que es necesario crear más políticas que les beneficien en sus derechos humanos”.

Alejandra Martínez Hernández, 15 años, preseleccionada para el Mundial de Basquetbol, San Luis Potosí





“Respeto sus creencias y decisiones”.

Bárbara Natalia, 15 años, Premio Estatal del Deporte 2021, Tlaxcala





“Lamentablemente en nuestro país hay muchos prejuicios, creo que todas las personas deben tener libertad y deben respetarse sus derechos, es decir, en México no hay condiciones de equidad y hay muchos prejuicios por los que no se respeta a las personas independientemente si son o no de la comunidad LGTB+. Pienso que cada uno es libre de vivir su vida como quiera mientras no afecte a otras personas debemos respetar las decisiones de cada uno”.

Regina Turrubiates Calderón, 12 años, bailarina y estudiante, Tampico





“Creo que es muy importante darles voz. Yo me desenvuelvo con amigos y amigas que se han declarado parte de la comunidad. Hay que aceptarlos y no discriminarlos”.

Nicole Melissa Castillo Morán, 13 años, violinista, San Luis Potosí





“Pues ellos son hombres y mujeres, que tengan otra preferencia sexual es otra cosa”.

Ana Karen, 15 años, estudiante, Tabasco





“Apoyo cien por ciento al movimiento, soy hetero, pero tengo amigos y amigas que son parte del movimiento y no veo ninguna diferencia entre ellos, el hecho que les guste cierta persona no nos hace diferentes”.

Montserrat Rodríguez Ejarque, 17 años, velocista, San Luis Potosí





¿Crees que en México se trata por igual a todas y a todos?

“No, porque aún sigue habiendo falta de oportunidades como las de trabajo y también es notoria la desigualdad que existe por el hecho de ser hombre o mujer”.

Valeria Delgado González, 14 años, estudiante, Coahuila





“No, no creo que en ninguna parte del mundo se traten igual a las personas”.

Athena Meneses Kovacs, 17 años de edad, deportista de alto rendimiento, Estado de México





“No siempre igual. Sí se dicen muchas cosas de desigualdad. Un día conocí a un director de orquesta y yo iba con un amigo mío y el director no me saludó, me dejó con la mano estirada y se fue con mi amigo hombre. Otras veces no me hacen caso o creen que no voy a poder. Pero la verdad no me afecta porque sé que yo voy a poder. La verdad me da igual”.

María Hanneman, 15 años, pianista, Ciudad de México

“Como te ven, te tratan, y sería mentira decir que eso es falso, porque muchas personas a diario durante cualquier actividad cotidiana, ya sea por color de piel, etnia, religión o círculo social al que pertenecen, son tratadas como objetos, ridiculizadas, esclavizadas y degradadas”.

Arantza Sánchez Guerrero, está por ingresar al Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), Tlaxcala





“Creo que podemos mejorar en el aspecto de la igualdad de género, de hecho, es una lucha constante desde hace muchas décadas, creo que debemos mejorar en ello, pero en mi opinión, todos merecemos esas mismas oportunidades y en México podemos lograrlo”.

Natalia Sofía Chávez Pacheco, 18 años, aceptada en Harvard College, Hidalgo





“No. Jamás. Si fuera así las mujeres no nos enfrentaríamos a tantas desigualdades. Creo que hay mucho por hacer en ese tema”.

Alejandra Martínez Hernández, 15 años, preseleccionada para el Mundial de Basquetbol, San Luis Potosí





“No, no precisamente por si es hombre o mujer, a veces tiene que ver la clase social”.

Bárbara Natalia, 15 años, Premio Estatal del Deporte 2021, Tlaxcala





“No, desafortunadamente es un país en donde existen muchos problemas sociales, entre ellos la injusticia, el racismo, el bullying, la discriminación, el nivel socioeconómico y entre otros, que hacen que no todos sean tratados por igual”.

Metzly Varenka Hernández Alcalá, estudiante, Tamaulipas





“No, para nada, porque siempre ha sido un país machista donde los roles de género están definidos injustamente… porque las generaciones vienen diciendo tu eres mujer tienes que hacer esto aquello y tu hombre no haces nada”.

Guadalupe Márquez Amador, 18 años, campeona nacional de judo, Hidalgo





“No. Cómo lo decía, nosotras las mujeres pasamos por mucho, incluso no podemos decidir sobre nuestros propios cuerpos. No hay trato igualitario”.

Nicole Melissa Castillo Morán, 13 años, violinista, San Luis Potosí

¿Qué quieres ser de grande?

“Me gustaría ser Ingeniera Química o una empresaria reconocida, aún no lo tengo muy claro pero una de esas dos es”.

Valeria Delgado González, 14 años, estudiante, Coahuila





“Cuando era pequeña no tenía un modelo a seguir de mujeres en la ciencia, sobre todo por los estereotipos de género que vinculan la ciencia a la masculinidad, pero ahora que estoy por terminar mi primera licenciatura en el área de STEM y que las oportunidades empiezan a ser por igual, tengo miles de mujeres científicas como modelos, y eso me encanta. Quiero contribuir a mi comunidad para mejorar los diagnósticos moleculares que existen en diversas enfermedades".

Arantza Sánchez Guerrero, está por ingresar al Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), Tlaxcala





“Es una pregunta que me he hecho a mí misma los últimos meses, pero me gustaría seguir siendo yo misma, es decir, no querer convertirme en alguien más o ser alguien más, pero sobre todo, profesionalmente me gustaría involucrarme en la ONU con los derechos humanos, sin olvidar nunca mi hogar que es México”.

Natalia Sofía Chávez Pacheco, 18 años, aceptada en Harvard College, Hidalgo





“Quiero ser una excelente doctora que sin importar qué, incluso si hay personas que no les alcanza o si les alcanza tengamos acceso a una salud digna”.

Guadalupe Márquez Amador, 18 años, campeona nacional de judo, Hidalgo





“Quiero ser una persona que deje huella en el mundo, una persona reconocida y no sólo por sus grandes empresas, sino por su gran corazón y su gran ayuda al mundo, quiero ser esa persona que sea una gran inspiración para muchos”.

Metzly Varenka Hernández Alcalá, estudiante, Tamaulipas





“Tengo varios objetivos, el primero es ser atleta olímpica, otro de mis sueños es ser modelo; más adelante quiero estudiar mercadotecnia y ser community manager, o hacer marketing de deportes”.

Montserrat Rodríguez Ejarque, 17 años, velocista, San Luis Potosí





¿Te gustaría casarte y tener hijos cuando seas mayor, o no piensas en ello?

“En estos momentos pienso que quiero concentrarme en mi carrera de ballet, no he pensado en casarme ni en tener hijos, pero sí en tener perros”.

Regina Turrubiates Calderón, 12 años, bailarina y estudiante, Tampico





“Casarme y formar una familia no está en mis planes, siento que primero me tengo que enfocar en mi carrera y ya después se verá eso”.

Valeria Delgado González, 14 años, estudiante, Coahuila





“Estoy abierta a la idea, no sería algo que totalmente no quisiera, pero no es algo que voy a buscar desesperadamente en mi vida. No es algo que tenga que hacer para sentir que mi vida tuvo sentido, para sentirme completa”.

Athena Meneses Kovacs, 17 años de edad, deportista de alto rendimiento, Estado de México





“Actualmente no es un tema en el que pienso a diario y tampoco es algo que me preocupe. Sin embargo, sí me gustaría casarme, pero por ahora no me gustaría tener hijos; a diario leemos de la escasez de recursos naturales, contaminación, sobrepoblación, niños abandonados, viviendo en las calles, sufriendo y muriendo por hambre o simplemente con enfermedades incurables, y esto me hace considerar que podría concebir a un ser humano que sólo esté destinado a vivir en un futuro con recursos escasos”.

Arantza Sánchez Guerrero, está por ingresar al Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), Tlaxcala





“Sí, sí quiero casarme y tener hijos, pero eso no me quita el hecho de ser música o tener que dejar mi carrera. Sí me encantaría tener familia, un esposo e hijos, pero yo voy a seguir tocando, dando conciertos y que ellos me acompañen. Mucha gente lo hace, puede combinar la familia con el trabajo, por qué yo no”.

María Hanneman, 15 años, pianista, Ciudad de México





No me veo en un futuro casada ni con hijos porque siento que tener un hijo es una gran responsabilidad que en la actualidad y en un futuro no estaría dispuesta a enfrentarme”.

Guadalupe Márquez Amador, 18 años, campeona nacional de judo, Hidalgo





“Nunca he pensado en ello, y yo creo que nunca tendría hijos. Tal vez en algunos años me casaría porque creo que es bonito que una pareja permanezca junta cuando se ama”.

Nicole Melissa Castillo Morán, 13 años, violinista, San Luis Potosí





“No pienso en ello”.

Bárbara Natalia, 15 años, Premio Estatal del Deporte 2021, Tlaxcala





“Creo que todo llega a su debido momento, como dicen, los tiempos de Dios son perfectos y él sabe cuándo nos va a dar esas bendiciones, cuando es el momento indicado y la verdad, si me gustaría, me gustan mucho los niños”.

Ana Óquita, 15 años, seleccionada nacional en softbol, Sonora





“Claro que quiero casarme, siempre he querido tener de dos a cuatro hijos, siento que es el número perfecto; estar casada, mi sueño es vivir en Europa”.

Montserrat Rodríguez Ejarque, 17 años, velocista, San Luis Potosí





¿Has discutido con amigos, en casa o en la escuela sobre derechos humanos? ¿Qué opinas?

“Sí, mi opinión es que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos sin embargo no se ejercen de la misma manera por razones que no alcanzo a comprender aún”.

Valeria Delgado González, 14 años, estudiante, Coahuila





“Desde el momento que nacemos todos deberemos de tener los mismos derechos ante la ley, todos debemos ser iguales, no debería nacer alguien en desventaja simplemente por ser de otro país o de otro género o ser diferente”.

Athena Meneses Kovacs, 17 años de edad, deportista de alto rendimiento, Estado de México





“Creo que es un tema fundamental, vivimos tiempos dónde hay mucha violencia y discriminación. Debemos ser un puente para aquellos que necesitan ser defendidos y escuchados, ojalá un día todo cambie y nadie vea vulnerados sus derechos humanos”.

Alejandra Martínez Hernández, 15 años, preseleccionada para el Mundial de Basquetbol, San Luis Potosí





“Opino que los derechos humanos deben respetarse y garantizar que todos tengan acceso y se garantice que todas las personas puedan tener lo que necesitan y condiciones justas para todos. Todos debemos trabajar en garantizar los derechos de las personas y debemos empezar por expresar cuando vemos injusticias o hacer lo que esté a nuestro alcance. Usar nuestra voz para que se garanticen los derechos de todos en nuestro día a día”.

Regina Turrubiates Calderón, 12 años, bailarina y estudiante, Tampico





“Sí, todos sabemos que todos debemos tener los mismos derechos, las mismas oportunidades. Los derechos humanos son fundamentales porque gracias a ellos sabes que si hay una injustica están para defenderte”.

Guadalupe Márquez Amador, 18 años, campeona nacional de judo, Hidalgo





“Desgraciadamente no es muy común hablar de ese tipo de cosas. Actualmente los adolescentes estamos acostumbrados a hablar de cosas que no tienen sentido y no enfocarnos en eso. Hablamos de ese tipo de cosas en las clases y en la escuela, pero deberíamos enfocarnos en hablar más de eso para crear un futuro mejor”.

Ana Óquita, 15 años, seleccionada nacional en softbol, Sonora





“Mi punto de vista como mujer acerca de este tema, es que en México un gran porcentaje de la población no ejerce la mayoría de sus derechos y dando un pequeño ejemplo de los miles que hay, a mí no se me permite salir sola a ningún lugar debido a la inseguridad que existe y porque soy mujer”.

Metzly Varenka Hernández Alcalá, estudiante, Tamaulipas





“Es un tema, podría decirse, delicado, pues he visto casos que hay preferencia por las personas de la clase alta sobre la clase baja. Hay favoritismos en este tipo de cosas lamentablemente. Por ejemplo, en la sobreexplotación laboral de las personas no se puede hacer mucho con los patrones, y las personas no tienen más remedio que seguir trabajando por temor a perder su empleo”.

Genoveva Ramos, 17 años, científica, Tabasco





¿Te preocupa el futuro del planeta? ¿Qué crees que debemos hacer?

“Yo creo que tenemos que buscar iniciativas para contaminar menos, como usar menos plástico, se sabe que el plástico es un contaminante muy usado que por el hecho de reemplazarlo por otras alternativas que dicen ser más ecológicas cuando en realidad su impacto ambiental es igual o peor que el mismo plástico, no soluciona nada solo hace el problema más grande, simplemente es reducir o evitar su uso si se tiene la opción de no usarlo, no lo usamos, así con todos lo demás contaminantes”.

Valeria Delgado González, 14 años, estudiante, Coahuila





“Sí. Son varias respuestas porque en realidad el futuro del planeta puede tener muchos sentidos, ya sea ambiental, cómo sociedad o cómo humanidad, pero creo que lo que puede ayudar en muchos sentidos es que todos debemos ser más conscientes en nuestras acciones y lo que puedan causar y sus consecuencias en todo sentido”.

Athena Meneses Kovacs, 17 años de edad, deportista de alto rendimiento, Estado de México





“Sí y mucho, porque es mi primera casa. Primero que nada, debemos concientizar, esto porque algunas personas viven con la errónea idea de que los recursos son ilimitados. Además de sumar cada granito de arena, por ejemplo: no desperdiciar el agua, ahorrar el consumo de energía eléctrica y disminuir nuestros desperdicios”.

Arantza Sánchez Guerrero, está por ingresar al Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), Tlaxcala





“A mí me encantaría que en realidad estuviéramos más conscientes de todo, no tirar basura en la calle, cuidar más el agua, pero la gente no lo respeta. Igual mis compañeros en la escuela no le daban importancia y lo seguían haciendo. Es muy malo”.

María Hanneman, 15 años, pianista, Ciudad de México





“La verdad es que creo que tenemos que desaprender todos estos pensamientos antiguos que tenemos para comenzar a convivir de una mejor manera. Respetar a las personas con las que nos rodeamos y esto implica no estarlas juzgando, criticando o estereotipando, que es algo que hacemos todos muy comúnmente”.

Avril Castelán Martínez, 15 años, cantautora, activista y locutora, Veracruz





“Por supuesto que me preocupa. Nuestro futuro se va a ir construyendo con el presente, y es importante ver qué queremos como mexicanos, mexicanas; hacia dónde nos queremos dirigir, en todos los enfoques, y sí, planeo trabajar para mejorar como sociedad”.

Natalia Sofía Chávez Pacheco, 18 años, aceptada en Harvard College, Hidalgo





“La verdad, sí. A como está el cambio climático y tanta desigualdad, tanta pobreza”.

Genoveva Ramos, 17 años, científica, Tabasco





“Me preocupa el daño a la naturaleza, lo que ocasiona el calentamiento global; hay que pensar a conciencia si vale la pena lo que hagas”.

Bárbara Natalia, 15 años, Premio Estatal del Deporte 2021, Tlaxcala





“Debemos tomar conciencia de nuestro consumo y de todo lo que esté a nuestro alcance para cuidar el planeta, hay acciones pequeñas que si todos hacemos podemos frenar los problemas que tiene el planeta, por ejemplo, reducir el consumo de productos innecesarios, reciclar lo que se puede, donar cosas que ya no usamos para darle otra oportunidad, o sembrar plantas, respetar la vida de los animales”.

Regina Turrubiates Calderón, 12 años, bailarina y estudiante, Tampico





“Sí. Creo que debemos hacer conciencia de cuidar el medio ambiente y no contaminar”.

Ana Karen, 15 años, estudiante, Tabasco





“Sí. Creo que se ha descuidado mucho el tema. Ya no se habla como antes de los cuidados al planeta y la biósfera. Debemos volver a las buenas prácticas que nos enseñaron en la escuela desde no tirar la basura y respetar el medio ambiente”.

Nicole Melissa Castillo Morán, 13 años, violinista, San Luis Potosí





“Me gustaría cumplir todos mis sueños y creo que hay muchas por mejorar, muchas cosas para que el mundo en sí, sea mejor y el cambio está en cada persona, todo empieza dentro de cada uno. Deberíamos cambiar nuestra forma de ser en muchos aspectos, pero siempre hacer lo mejor para nosotros mismos, porque en realidad es para nosotros”.

Ana Óquita, 15 años, seleccionada nacional en softbol, Sonora





“Me preocupa el calentamiento global, ahora que vivo en Estados Unidos me gusta que ciertos días de la semana pasa el camión de la basura nada más a recoger pet o productos que se puedan reutilizar como el cartón y el plástico; de mi parte siempre procuro ahorrar agua, o comprar cosas que son reutilizables, siempre que voy a comprar un producto me fijo que no esté probado en animales”.

Montserrat Rodríguez Ejarque, 17 años, velocista, San Luis Potosí





¿A qué le tienes miedo?

“Antes le tenía miedo a la muerte, a las arañas o a los cocodrilos, pero ahora sólo disfruto. Ahora, la verdad es que he aprendido a vivir con el miedo, es parte de cada uno de nosotros, cuando lo percibo sólo lo abrazo y luego suelto. Podría decir que mis miedos entre más crezco, más desaparecen”.

Arantza Sánchez Guerrero, está por ingresar al Instituto de

Tecnología de Massachusetts (MIT), Tlaxcala





“Al rechazo”

Valeria Delgado González, 14 años, estudiante, Coahuila





“A vivir una vida de la que me arrepienta”.

Athena Meneses Kovacs, 17 años de edad, deportista de alto rendimiento, Estado de México





“A trabajar por todo esto, por los derechos humanos, que las personas nos veamos más allá de prejuicios y que no podamos mejorar… como decepcionar a todos ellos en ese aspecto, trabajar y no conseguir una mejoría”.

Natalia Sofía Chávez Pacheco, 18 años, aceptada en Harvard College, Hidalgo





“Al fracaso y no cumplir las expectativas de mi familia”.

Alejandra Martínez Hernández, 15 años, preseleccionada para el Mundial de Basquetbol, San Luis Potosí





“A no regresar a casa”.

Ana Karen, 15 años, estudiante, Tabasco





“A no aprender de mis fracasos, a frustrarme tanto de no lograr mis objetivos que no vea las oportunidades que se abren como alternativas, y a la violencia de todo tipo que vivimos en el país”.

Regina Turrubiates Calderón, 12 años, bailarina y estudiante, Tampico





“Como mujer tengo mucho miedo de salir en las noches. Antes de la pandemia estaba acostumbrada a salir sin ningún problema y luego viene la pandemia, no salgo y retomar las salidas es algo que tengo miedo de afrontar”.

Guadalupe Márquez Amador, 18 años, campeona nacional de judo, Hidalgo





“Mi único miedo en esta vida además de perder a mi familia, es al fracaso”.

Metzly Varenka Hernández Alcalá, estudiante, Tamaulipas





“A no triunfar y no ser alguien en la vida”.

Nicole Melissa Castillo Morán, 13 años, violinista, San Luis Potosí





¿Te parece que internet es un lugar seguro?

“No, pero creo que he sido extremadamente cuidadosa, casi casi al punto de ser paranoica sobre esto”.

Athena Meneses Kovacs, 17 años de edad, deportista de alto rendimiento, Estado de México





“Depende, para encontrar artículos en revistas científicas, podría decir que sí, pero no creo que sea para las redes sociales, ya muchas veces están llenas de información ambigua o falsa, puede existir robo de identidad, estafas, en general pierdes tiempo, hay racismo e inclusive violencia”.

Arantza Sánchez Guerrero, está por ingresar al Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), Tlaxcala





“No, pero podemos buscar lugares seguros. Yo siempre intento publicar sobre lo que hago y lo que me gusta, pero también sé que es un sitio en el que podemos ser menospreciadas, discriminadas y podemos recibir comentarios no deseados”.

Avril Castelán Martínez, 15 años, cantautora, activista y locutora, Veracruz





“La verdad no me gusta nada porque sí hay violencia, se supone que las redes sociales es para compartir tus gustos, lo que haces, yo creo que para eso sirven. Yo he tenido comentarios no muy lindos, una vez hubo un comentario asqueroso sobre una foto en la que estaba con una amiga, y al día siguiente la persona lo borró porque realmente era muy desagradable. Me critican mucho por ser blanca porque pareciera que por eso no soy mexicana, pero sí lo soy. Pienso que lo único que se puede hacer es enseñarle a la gente que lo que dice no es realmente la verdad. Se escucha feo pero callar a la gente con el trabajo propio”.

María Hanneman, 15 años, pianista, Ciudad de México





“No, hay muchos peligros y lo sabemos. Todos los días salen noticias dónde niños y adolescentes pierden la vida por el bullying en redes sociales. Sí me he dado cuenta de cómo se comporta la gente para herir y hacer daño a través de sus comentarios en las redes”:

Alejandra Martínez Hernández, 15 años, preseleccionada para el Mundial de Basquetbol, San Luis Potosí





“No, es algo muy complejo y delicado que debemos usarlo con cuidado y respeto por su contenido. (Violencia en las redes) es algo que existe y se ve mucho y debemos hacer conciencia del daño que puede causar.”

Metzly Varenka Hernández Alcalá, estudiante, Tamaulipas





“No, pero cada usuario debe aprender a cuidarse para tratar de que sea más seguro. Yo cuido lo que comparto, estoy pendiente de quien me sigue y a quien sigo en redes sociales, mantengo mis perfiles cerrados en algunos momentos, y sobre todo en mi familia hay adultos que me ayudan a gestionar y vigilar mis redes y lo que consumo en internet”.

Regina Turrubiates Calderón, 12 años, bailarina y estudiante, Tampico





“Tiene ciertas desventajas y ventajas porque en internet está la clave de todo, está el conocimiento de todo el mundo, porque podemos encontrar desde tu tarea y todo lo que puedas imaginar y por lo mismo te pones en cierta controversia porque incluso pueden saber de ti”.

Guadalupe Márquez Amador, 18 años, campeona nacional de judo, Hidalgo





“Acostumbro usar redes sociales, pero no es como que dé mi información. Cuido mucho eso de no publicar fotos que no debo de publicar, dónde esté, pero desgraciadamente es muy común eso, violencia física y verbal, mucho bullying. Gracias a Dios no me ha tocado ser parte de eso”.

Ana Óquita, 15 años, seleccionada nacional en softbol, Sonora





“En el tema de redes sociales, por ejemplo, Instagram, si lo usas adecuadamente es un espacio sano, pero si le empiezas a dar un mal uso o tus padres no están supervisándote cuando estás chico se puede transformar un lugar inseguro. Hace poco crearon una cuenta falsa mía, promoviendo cosas que no son propias, mis amigos me avisaron y ayudaron a reportarla”.

Montserrat Rodríguez Ejarque, 17 años, velocista, San Luis Potosí





Si viajaras al espacio, ¿a dónde irías?

“A un lugar que me haga sentir más segura y con la persona que me haga sentir segura, pienso en Saturno”.

Bárbara Natalia, 15 años, Premio Estatal del Deporte 2021, Tlaxcala





“Me gustaría ir a una constelación de estrellas, que se llama Las Pléyades, que son las que más gustan cuando llego a ver estrellas. Aunque aquí no se pueden ver mucho, pero me gustaría ver qué pasa cerca de ellas, y cosas así”.

Athena Meneses Kovacs, 17 años de edad, estudiante, deportista de alto rendimiento, Estado de México





“A Saturno, es mi planeta favorito, es el más padre, tiene bonitos colores y los aros, es donde me gustaría ir”.

Montserrat Rodríguez Ejarque, 17 años, velocista, San Luis Potosí





“Iría a la luna, a un agujero negro y a buscar vida inteligente en los confines de ésta y otras galaxias”.

Regina Turrubiates Calderón, 12 años, bailarina y estudiante, Tampico





“Iría a Deneb que está en la constelación del cisne. Hace seis años escribí un cuento sobre ese planeta que se publicó en el libro Historias de niñas extraordinarias en el que narro que lo imagino como un planeta justo y con mucha equidad de género que es el objetivo que tendría que tener la sociedad”.

Avril Castelán Martínez, 15 años, cantautora, activista y locutora, Veracruz





“Creo que a la Luna, porque dentro de la mitología la luna siempre ha sido representada por una mujer y creo que somos demasiado fuertes porque hacemos cosas que no todos podrían afrontar, tan sólo tener un hijo es un trauma que pasa la mujer, pero está dispuesta hacerlo por amor”.

Guadalupe Márquez Amador, 18 años, campeona nacional de judo, Hidalgo





¿Cómo te gustaría que fuera la persona que gobierne México?

“Me gustaría que fuera alguien que de verdad le importa nuestro futuro como país y como sociedad”.

Athena Meneses Kovacs, 17 años de edad, deportista de alto rendimiento, Estado de México

“Me gustaría una persona que crea en los valores, que crea en los mexicanos, pero que lo más importante seamos nosotros, el pueblo, nuestra opinión, nuestras historias y que lo tenga presente como prioridad”.

Natalia Sofía Chávez Pacheco, 18 años, aceptada en Harvard College, Hidalgo





“Más allá de géneros, que sea una persona capaz, que se entregue al pueblo y que combata las necesidades de la gente”.

Alejandra Martínez Hernández, 15 años, preseleccionada para el Mundial de Basquetbol, San Luis Potosí





“No me gustaría morir sin antes celebrar que una mujer gobierne México, considero que se necesita alguien joven, que no carezca de conocimientos. Además, me gustaría que fuera una mujer que haya estudiado y se haya especializado en cualquier área científica, que le permita tener un panorama objetivo de los problemas que suceden comúnmente en México y que tenga la habilidad de resolverlos rápidamente. Sin embargo, es una respuesta difícil, porque de alguna u otra manera las personas se corrompen por el poder".

Arantza Sánchez Guerrero, está por ingresar al Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), Tlaxcala





“Alguien que de verdad nos escuche, alguien que tome en consideración las opiniones del pueblo y no se deje llevar a su conveniencia”.

Guadalupe Márquez Amador, 18 años, campeona nacional de judo, Hidalgo





“Casi no me meto en esos temas, pero pienso que por lo menos debería ser alguien capaz y con buenas propuestas para que saque el país adelante, como una mujer por ejemplo”.

Nicole Melissa Castillo Morán, 13 años, violinista, San Luis Potosí

“Me gustaría que fuera ético, que apoye a todas las personas por igual, que a todos se les apoye por igual y de una manera justa. Me gustaría que fuera equitativo y que se facilitaran las cosas para que nos den apoyos”.

Ana Óquita, 15 años, seleccionada nacional en softbol, Sonora





“Me gustaría que apoyara más al deporte, en especial al atletismo, todos sabemos que el deporte favorito es el futbol, le dan todo el apoyo del mundo, hay otros deportes donde los mexicanos están destacando y no les ponen atención, y es una de las primeras causas del por qué esas personas se van a vivir a otros países, para que les den el apoyo necesario”.

Montserrat Rodríguez Ejarque, 17 años, velocista, San Luis Potosí





¿A ti te gustaría ser Presidenta de México?

“Siento que no sería una persona apta para eso; creo que hay personas que serían más capaces que yo para ser Presidente”.

Athena Meneses Kovacs, 17 años de edad, deportista de alto rendimiento, Estado de México





“Es una responsabilidad muy grande, pero si el destino lo pone, la oportunidad aparece, si estoy preparada para serlo, en todos los aspectos, con todas las herramientas, sí lo haría”.

Natalia Sofía Chávez Pacheco, 18 años, aceptada en Harvard College, Hidalgo





“Sería un reto muy complicado, pero si me gustaría. Me gusta informarme de lo que pasa en el país y el mundo y cuando no conozco algo me doy el tiempo de investigarlo”.

Avril Castelán Martínez, 15 años, cantautora, activista y locutora, Veracruz





“Nunca lo había pensado, pero pues sí, no creo que ahorita esté preparada para serlo, pero cuando alguien se pone una meta y tiene las ganas de cumplirlas, se puede, pero que sea mi sueño, no”.

Ana Óquita, 15 años, seleccionada nacional en softbol, Sonora





“No, yo quiero dedicarme a otras cosas, y me debo centrar en lograr mis objetivos por lo que no tendría tiempo para dedicarme a la política”.

Regina Turrubiates Calderón, 12 años, bailarina y estudiante, Tampico





“Sí, hay veces que digo, voy a estudiar leyes, quiero ser Presidenta, luego veo todo lo que tienes que estudiar y por lo que tienes que pasar y mejor digo, no”.

Montserrat Rodríguez Ejarque, 17 años, velocista, San Luis Potosí





“Si claro, a quién no, pero para llegar ahí necesito tener la preparación y capacitación profesional”.

Metzly Varenka Hernández Alcalá, estudiante, Tamaulipas





¿Qué harías por tu comunidad si pudieras?

“Me gustaría crear más empleos para toda la gente que perdió parte de su ingreso y también me gustaría hacer más disponible la educación a todas las personas. Siento que eso nos ayudaría a mejorar mucho cómo país”.

Athena Meneses Kovacs, 17 años de edad, deportista de alto rendimiento, Estado de México





“En específico me gustaría dar la herramienta de la educación a los que no tienen acceso a ella, en zonas donde la educación sigue siendo un privilegio”.

Natalia Sofía Chávez Pacheco, 18 años, aceptada en Harvard College, Hidalgo





“Yo trato de ayudar siempre, en familia o en la escuela, pero a mí me gustaría ayudar a niñas, niños y adolescentes que quieran bailar ballet y tengan limitantes para hacerlo, me gustaría darles clases o hacer alguna fundación o algo así para ayudar a que más personas puedan bailar ballet porque es una disciplina que puede ser costosa en nuestro país y no toda la gente puede tener acceso, a mí me gustaría poder brindarles acceso a más personas al ballet”.

Regina Turrubiates Calderón, 12 años, bailarina y estudiante, Tampico





“Cambiar la forma de pensar de las personas, hacer ver que la clase económica o social no define tu persona”.

Bárbara Natalia, 15 años, Premio Estatal del Deporte 2021, Tlaxcala





“Les daría mucha música porque ayuda en todos los sentidos. Ayuda a desestresarte, la verdad todos vivimos con la música en todo momento, y me gustaría enseñarles a que alcen la voz, a que no se queden callados, y la música puede servir para eso”.

María Hanneman, 15 años, pianista, Ciudad de México





“Darles educación, creo que es la herramienta perfecta para que puedan disfrutar de una vida digna”.

Alejandra Martínez Hernández, 15 años, preseleccionada para el Mundial de Basquetbol, San Luis Potosí





“Para ayudar a mi comunidad empezaría por su educación, valores y principios, así como enseñarles a cuidar su medio ambiente empezando desde su casa”.

Metzly Varenka Hernández Alcalá, estudiante, Tamaulipas

“Les daría acceso a todas las personas el derecho a la salud, que no sea un privilegio, que sea digna y no mediocre. Que lo que te cobren por las consultas sea por un trabajo digno y los doctores no se dejen llevar por quién gana más o menos”.

Guadalupe Márquez Amador, 18 años, campeona nacional de judo, Hidalgo