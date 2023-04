Mujeres buscan más libros de autoayuda que los hombres, revela el Inegi

En el último año, las mujeres leyeron más libros de autoayuda que los hombres, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi).

Al presentar el Módulo sobre lectura (MOLEC) 2023, el organismo expuso que al menos cuatro de cada 10 mujeres buscaron este tipo de libros en los últimos 12 meses, mientras que la proporción en hombres fue de aproximadamente dos de cada 10.

Además, ellas también fueron más asiduas a los títulos de literatura que los hombres, una actividad que realizaron por mero entretenimiento, al igual que por alguna cuestión laboral o escolar.

Lee también: En Feria del Empleo para Mujeres, más de 9 mil vacantes fueron cubiertas

Sobre ello, destaca que las mujeres dedicaron en promedio 43 minutos al día para una lectura, y los hombres solamente 42 minutos.

El Inegi precisó que este tiempo pudo ser influenciado porque no todas las personas se dedican exclusivamente a leer, es decir, hay quien suele hacerlo mientras escucha música, come, espera alguna junta, entre otras actividades.

Según el organismo que encabeza Graciela Márquez Colín, los libros físicos se posicionaron como el formato preferido para leer de las mujeres, con cerca de 7.3 millones, mientras que 1.4 millones usaron algún medio electrónico.

Sin embargo, se detectó que al menos 516 mil 228 mujeres leyeron algún libro en ambos formatos, debido a su comodidad o por la disponibilidad de las obras en el país.

Otros géneros en donde destacó la participación femenina, aunque en menor medida frente a los hombres, fueron los textos universitarios, de cultura general, o los relacionados a guías, manuales o recetarios. Prefieren libros, revistas o periódicos regalados.

Finanzas Un millón de mujeres en Latinoamérica aún no recuperan sus empleos postpandemia

El MOLEC 2023 presentado por el Inegi reveló que los mexicanos suelen leer con más frecuencia cuando les regalan libros, revistas o periódicos.

De acuerdo con los datos presentados, en el último año solamente poco más de 6.5 millones de mexicanos pagaron un libro para leerlo, mientras que 10.5 millones leyeron gracias a que les regalaron el material.

Si se considera la población que pagó por una revista o un periódico, las cifras ascienden a 2.8 millones y 3.9 millones, respectivamente. Por el contrario, 9.7 millones obtuvieron y leyeron una revista gratuita, y 3.6 millones un periódico.

El Inegi indicó que de manera general, en los últimos 12 meses la población lectora en el país se redujo de 71.8 a 68.5 por ciento, el nivel más bajo desde que se tiene registro en 2016.

Durante este periodo, se estima que los mexicanos leyeron un promedio de 3.4 libros, cifra menor respecto a los 3.9 libros registrados en 2022.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Quienes no leyeron algún libro o revista en el último año declararon que no lo hicieron ante la falta de estímulos, ya sea porque sus padres o tutores no practican la lectura o debido a que en casa solamente hay libros de texto