Regreso a clases virtuales en SLP acentúa rezago en aprendizaje: diputada

La presidenta de la comisión de Educación del Congreso del Estado diputada Claudia Tristán Alvarado, dijo que el regreso a clases virtuales fomenta el rezago educativo en términos de aprendizaje, pero es una opción ante las condiciones de altas temperaturas y falta de agua que prevalecen en San Luis Potosí.

El hecho de que se haya anunciado la implementación de clases virtuales en algunas escuelas de San Luis Potosí, no es lo ideal pero es una opción para no arriesgar de ninguna manera a los alumnos.

“El secretario de Educación pidió a la Federación la reducción del calendario escolar precisamente por estas altas temperaturas y si la escuela no tiene la condición necesaria en, por ejemplo, agua suficiente o los sanitarios en orden, cada comunidad escolar de acuerdo a su condición debe de buscar e implementar alternativas”

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Este método implementado durante la pandemia no es lo ideal pero es una opción, “vemos que hay un rezago importante en cuestión de los niños tanto en español como en matemáticas, pero no se puede exponerlos a un golpe de calor, a una situación extrema para ellos, y se deben de buscar los medios para no poner en riesgo a los niños”.

Dijo sobre la necesidad de suspender actividades al aire libre, que “eso ya está la recomendación desde la propia Secretaría de Educación en ciertos horarios, en especial, creo de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde, y en el turno vespertino de una y media a 5 de la tarde”.

Las medidas tienen que ser implementadas ya, precisamente por eso la propia Secretaría está revisando el tema de la suspensión de actividades al aire libre, la situación de la suspensión en casos donde el clima sea extremo, en especial en la zona huasteca de San Luis Potosí.