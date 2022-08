"Les guste o no les guste se seguirán contratando": AMLO defiende a médicos cubanos

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la contratación de médicos cubanos en el Sector Salud del país y dijo que es una actitud “hipócrita” e “inhumana” el cuestionar las condiciones en las que fueron contratados estos galenos, mientras aseguró que “les guste o no les guste” a sus opositores se seguirán contratando médicos del extranjero.

Luego que un reportero le preguntó al presidente en su conferencia de prensa de este martes por las condiciones bajo las que fueron contratados los médicos de la isla, López Obrador dijo que la salud no tiene que ver con política ni fronteras y sentenció que “les guste o no les guste” a sus opositores “vamos a seguir contando con el apoyo de médicos especialistas que no tenemos en el país”, dictó.

“Yo quiero llamar la atención sobre esta actitud hipócrita, inhumana, conservadora de estar concibiendo la salud como un privilegio y no un derecho”, añadió Obrador respecto a la contratación de médicos cubanos.

También se le preguntó al presidente bajo qué condiciones fueron contratados, a lo que el mandatario respondió de manera golpeada: “Me parece infame estar cuestionando que vengan médicos especialistas de Cuba, porque durante mucho tiempo se abandonó la educación pública y no se formaron en México médicos suficientes”, lanzó el presidente molesto.





El presidente subrayó que no va a dar un paso atrás para seguir transformando a México y aprovechó para arremeter en contra de sus opositores a quienes llamó racistas. Asimismo, acusó que la culpa de que no hubiera médicos especialistas en México “es de los que se dedicaron a saquear al país”.

En su oportunidad el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela dijo que se va a resolver de raíz a el problema de la falta de médicos especialistas en México, “tenemos un déficit de 154 mil especialistas, y 34 mil médicos generales” y añadió que están reportándose médicos, mientras puntualizó que no se hizo caso “al canto de las sirenas”, por lo que se está yendo a la raíz en las escuelas de salud.

IMSS informa que de 10 mil 495 vacantes médicas, se han cubierto 521

El titular del IMSS, Zoé Robledo respondió que se van a seguir incorporando al sistema IMSS-Bienestar los medicos cubanos y negó que los medicos cubanos estén contratados en condiciones de esclavitud: “no hay una situación como se ha llegado a decir de manera muy egoísta, mezquina y desinformada, de una esclavitud moderna”.

Robledo informó que durante la segunda jornada permanente de contratación de médicos especialistas, se tienen cubiertas, apenas, 521 plazas cubiertas, de 10 mil 495 vacantes.

“Empezamos con la jornada nacional de reclutamiento y contratación de médicos especialistas, esta es una convocatoria que está abierta” dijo Robledo y precisó que, de las 10 mil 495 vacantes ofertadas, “se han cubierto solamente el total de 521, es decir, es un avance solo del 4.96 por ciento del total”, puntualizó.

Asimismo, dijo que para que se pueda empezar a cubrir este déficit de médicos especialistas en México, se empezó en Nayarit y en Colima a llenar las plazas con médicos cubanos. En este sentido explicó que en Nayarit habrá 60 galenos de la isla, mientras que en Colima serán 55 para sumar un total de 115.

El titular del IMSS, calificó, como un hecho histórico el que se cuente con los galenos de Cuba: “A partir de la firma que hicimos del convenio de colaboración para cubrir estas brechas, pues vamos a tener un hecho histórico”, dijo, mientras puntualizó que se van a tener en total 641 médicos especialistas en todo el país, quienes van a “reforzarán la salud de los mexicanos y mexicanas que no cuentan con seguridad social y viven en las zonas más remotas”, puntualizó.

Zoé Robledo aprovechó para aclarar que los médicos cubanos cuentan con homologación de sus estudios y formación por parte de la SEP y tendrán un salario similar al otorgado al personal del IMSS-Bienestar.