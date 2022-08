Día de los Abuelos en México: ¿Cuándo y por qué se celebra?

Desde hace 23 años se conmemora en México cada 28 de agosto a todos los adultos mayores, con el objetivo de reconocer y respetar a ese sector tan fundamental en el núcleo familiar.

Tras dos años de pandemia, muchos están ansiosos por querer ver a ese familiar tan importante en sus vidas, que en ocasiones fungen como padrees o madres, es por eso que te traemos la historia del origen del Día de los Abuelos.

¿Cómo nació la iniciativa?

A nivel mundial, la celebración a los adultos mayores se celebró por primera vez el mes de agosto de 1982, en donde se llevó a cabo la Primera Asamblea Internacional de la Organización de las Naciones Unidas dedicada al envejecimiento, y se estableció ese mes para su festejo.

En México, la primera celebración registrada fue en 1983 en la Ciudad de México, al siguiente año de que se celebrase la Asamblea, y no fue hasta 1998 que se estableció a nivel nacional.

En primera instancia, la conmemoración fue conocida como Día del Anciano, y surgió con la intención de dar ese reconocimiento a los adultos mayores por sus aportaciones al desarrollo de nuestra sociedad. No fue hasta el año pasado que el Instituto Nacional de las Personas Mayores (INAPAM), propuso llamar a este día, “Día Nacional de las Personas Mayores”, con la intención de que se incluya no solo a los abuelos, sino también a las abuelas y toda persona mayor, sean abuelos o no.

¿Cómo festejarlos a pesar del Covid-19?

Si bien aún no ha cesado la pandemia, es altamente recomendable que visitemos a nuestros seres queridos siguiendo las medidas sanitarias.

Según el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), se contabilizan más de 15 millones de adultos mayores vacunados en todo el país, sin embargo, esto no evita que se sigan manteniendo las medidas preventivas como la sana distancia, uso de cubrebocas y evitar en la medida de lo posible saludo de mano y beso.

Otra opción es emplear el uso de redes sociales y aplicaciones de comunicación para no comprometer la salud de nuestros seres queridos, sin embargo, es recomendable enseñarles a los adultos mayores el uso de estas plataformas previamente.

Una buena forma de celebrar este día es realizando una videollamada en familia, ya que esta se ha vuelto una herramienta fundamental en la vida cotidiana y en nuestras relaciones laborales y personales.

Por otro lado, si lo que buscas es darle un presente muchas tiendas ya cuentan con envíos hasta la puerta de su casa, desde ropa, alimentos y pequeños detalles son los regalos perfectos para este día.