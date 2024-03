AMLO admite que México produce fentanilo aunque es muy poco

Luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el domingo a una televisora estadounidense que sí se produce fentanilo en México, este lunes señaló que es muy poca la droga de ese tipo que se elabora en el país.

“Lo cierto es que en algunos lugares se ha decomisado fentanilo, muy poco elaborado en México pero sí hay componentes de fentanilo”, explicó en su conferencia de este lunes, desde Palacio Nacional.

El domingo se transmitió una entrevista que hizo la televisora estadounidense CBS a López Obrador, en el programa 60 Minutos. En el programa, el mandatario aceptó por primera vez que se produce fentanilo en México; sin embargo, en su conferencia recompuso su dicho y afirmó que es muy poco lo que se produce en el país, mientras añadió que no quiere que se saque de contexto su declaración y recalcó que lo que quiso expresar es que no se vea solo a México como productor de drogas. Política "Con delincuentes no se puede negociar", dice AMLO en 60 Minutos

“Para que no saquen de contexto nuestros adversarios mi respuesta, lo que planteé fue, ustedes nada más voltean a ver a México, todo es México, y qué pasa Estados Unidos. Ese es el sentido pues. Es un asunto en el que tenemos que ayudar todos, no culpar a México”, remarcó.

López Obrador sostuvo que su administración se ha dedicado a destruir laboratorios de metanfetamina y en general de otras drogas sintéticas.

El presidente mostró una lámina en la pantallas del Salón Tesorería con la que afirmó que se han asegurado en el último año: 14 laboratorios clandestinos de metanfetamina e incautado 251.30 toneladas de sustancias químicas, lo cual dijo que “es muchísimo”.

Asimismo, recalcó que esta labor, es parte del compromiso que tiene su Gobierno para ayudar a los Estados Unidos a que no lleguen drogas a ese país.

El presidente había negado durante todo lo que va de su sexenio la fabricación de fentanilo en México, pero ayer, con lo dicho a la periodista Sharyn Alfonsi en el programa de la CBS, echa abajo la negación del propio secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, quien negó en mayo pasado que se produjera fentanilo en México.