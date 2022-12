Viuda de Miguel Barbosa despide al exgobernador: siempre buscó transformar a Puebla

Con un emotivo mensaje en el que resaltó su lucha en favor de las desigualdades, el trabajo que realizó durante su administración y las reformas que recientemente propuso al Congreso de Puebla, es como despidió Rosario Orozco Caballero a su esposo el gobernador Miguel Barbosa Huerta en el homenaje póstumo que se realizó en Casa Aguayo, sede oficial del gobierno de Puebla.

"Este día es un día muy triste para Puebla. Un hombre cálido, muy cercano a las personas, que declaraba que la gente no le cansaba, porque de ellas siempre obtuvo fuerza y energía, se ha ido de una forma inesperada, pero no has dejado una invaluable lección a través del firme propósito de trabajar en favor de las y los poblanos", relató Orozco al inicio de su discurso.

Al hacer uso de la palabra, Orozco Caballero, quien únicamente emitió un mensaje desde Casa Aguayo, la última sede donde se realizó un homenaje a Barbosa Huerta con la presencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, enfatizó que su esposo se enfrentó a dos batallas a lo largo de su administración.

Aunque no especificó cuáles, hizo alusión a que la primera pelea a la que se enfrentó fueron las diferencias que tuvo Barbosa Huerta con Martha Érika Alonso Hidalgo y Rafael Moreno Valle, debido a que en las elecciones estatales del 2008 perdió ante la panista, quien murió días después junto con su esposo.

"Luchó con un poder oscuro, un poder muy fuerte que tenía a Puebla dominada y bajo un yugo", indicó la viuda del gobernador.

La otra batalla a la que se enfrentó fue su enfermedad, debido a que Barbosa padecía diabetes desde hace más de tres décadas, enfermedad que ocasionó le amputaran la pierna derecha.

Rosario Orozco, esposa de Miguel Barbosa, a su llegada a Casa Aguayo. Foto: Twitter Cortesía @Gob_Puebla

Rosario Orozco enfatizó que desde su primer día de administración el Ejecutivo estatal tuvo claros sus objetivos, instalar en Puebla la Cuarta Transformación y ser un gobierno cercano a la gente.

A la par, mencionó que durante sus casi cuatro años de gobierno trabajó en beneficio de los campesinos, las mujeres y por terminar con los privilegios que tuvieron administraciones pasadas.

"Buscaba la transformación de Puebla, la cuarta transformación en el Estado. Buscaba acabar con la corrupción", expresó Rosario Orozco.

Rosario Orozco, esposa de Miguel Barbosa, en la entrada de Casa Aguayo. Foto: Twitter Cortesía @Gob_Puebla

Recordó que el gobierno estatal tuvo un buen manejo durante la pandemia por coronavirus y mediante estrategias lograron contener el virus que azoró mundialmente.

En temas legislativos, destacó la transcendencia de las reformas al Poder Judicial del Estado que recientemente fueron aprobadas en el Congreso de Puebla y con las que se inició una reestructuración al poder con el fin de evitar los actos de corrupción al interior del mismo.

El martes 13 de diciembre, falleció Luis Miguel Babosa, gobernador de Puebla, por casuas naturales, dijeron autoridade.

