Senado aprueba en lo general y particular Plan B de reforma electoral de AMLO

El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó en lo general y lo particular el plan B de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con 69 votos a favor y 53 en contra en lo general, y 68 votos a favor y 50 en contra en lo particular, los senadores aprobaron el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley Género de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

La discusión continúa en el Pleno para el tema de la Ley de Comunicación Social en materia de propaganda, por lo que una vez que se apruebe, ya esperan todo el paquete en la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación este mismo día.

Los puntos claves de la reforma electoral, según Ricardo Monreal, son tres: Instalar el voto electrónico; no utilizar tarjetas o recursos económicos que influyan en el voto, y permitir que el voto de mexicanos en el extranjero sea tomado en cuenta.

Según reza el proyecto, la reforma electoral tiene como finalidad mejorar las instituciones y procedimientos electorales, para contar con disposiciones normativas que busquen lograr comicios más apegados a los principios rectores de la función electoral.

Monreal se desmarca de Morena y vota en contra

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, aclaró que su voto en contra del plan B de reforma electoral “es un asunto estrictamente personal” y no involucra al grupo parlamentario en el que participa.

“No soy ingenuo y sé a lo que me enfrento, lo único que quiero es que se respete la Constitución”, dijo, y añadió que no se trata de “un ejercicio retórico, falso o demagógico, es un ejercicio de auténtica preocupación por nuestra democracia”.