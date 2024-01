"No voy a dar carpetazo" en caso Colosio: AMLO sobre petición de indulto a Mario Aburto

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que no puede indultar a Mario Aburto Martínez, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Esto en respuesta a la solicitud de Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey e hijo del excandidato priísta.

“Aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo Colosio, que me pide que indulte (a Aburto), debo contestar que no puedo hacerlo. Que él ya no quiere ni sus familiares saber nada de esto que fue terrible. Pero se trata repito de un asunto de Estado y que yo quiero que en lo que, en lo que a mi corresponde, no se deje de investigar Yo no voy a dar carpetazo a un asunto así.”, sentenció el presidente en su mañanera de este martes desde Palacio Nacional.

A casi tres décadas del asesinato de Colosio Murrieta, la Fiscalía General de la República (FGR) decidió reabrir el caso de este crimen, con la teoría de que hubo un segundo hombre que le disparó al candidato presidencial oficialista, además de Aburto Martínez y que sigue la línea de un complot político.

Ante esto, López Obrador dijo que cree que es la primera vez en años que la Fiscalía reabre el caso con esa línea de investigación y, aunque el alcalde Colosio Riojas pidió que se deje ya la investigación, pues considera que se usa con fines políticos, el presidente se comprometió a que no se va a usar una situación tan lamentable con propósitos políticos.

“Es la primera vez que veo que la fiscalía, no sé si hace seis años la procuraduría hizo lo mismo, o hace 12, es hasta ahora. Pero a lo mejor él, tiene información y que él aportara”, dijo el presidente en torno a que quizá el alcalde tenga información extra sobre el asesinato de su padre.

El mandatario subrayó que no tiene ningún propósito de usar el Caso Colosio con fines propagandísticos: “No tengo ninguna intención de utilizar esto con una intención política y mucho menos con propósitos polítiqueros, pero si es muy importante que no haya impunidad”, remarcó.

Este martes, El Sol de México publicó en su primera plana la petición de Colosio Riojas para que el presidente indulte a Mario Aburto, pues dijo que cada tres o seis años se busque posicionar el tema del asesinato de su padre en agenda mediática con fines políticos.

“Este asunto ha estado ya muy manoseado y yo creo que no es justo para la gente, todos, incluida la familia, que estén dando, no quiero decir falsas esperanzas, pero que estén reciclando el tema con tal de sacar una raja política", dijo ayer Colosio Riojas desde Monterrey.

Ante esto, exigió a la FGR que, si tiene pruebas de que su padre haya sido víctima de un crimen organizado desde un “aparato de poder” se actúe y se deje de estar especulando.

Colosio Riojas pidió “que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón, pero sobre todo a través del respeto a dejar esto ya en manos de otra justicia, porque la justicia mexicana quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es darle vuelta a la página”.

Subrayó que es incómodo que se insista en reabrir el caso periódicamente, “yo creo que es incómodo para todos, pero en particular para mi persona (porque) toca fibras un poco más sensibles y es un tema donde más adelante también tengo que darle la cara a mis hijos de qué fue lo que le pasó a sus abuelos y esto ciertamente no ayuda”, dijo.

Este martes, el presidente recalcó que ningún crimen debe quedar impune y mucho menos un caso así, como el de Colosio Murrieta y concluyó que “se trata de un crimen que dañó mucho al país y no se debe de tolerar ningún crimen de esta naturaleza, no se puede permitir la impunidad”, finalizó.

Mario Aburto Martínez fue detenido por el magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato del PRI a la presidencia de México, el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana y ha sido acusado como un asesino solitario, sin embargo, un juez frenó el intento por revivir la teoría del complot y un segundo tirador.