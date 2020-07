Morena alista propuesta para aumentar impuestos en comida chatarra

El grupo parlamentario de Morena, en San Lázaro, perfila su propuesta de “actualización’’ de impuestos a las bebidas azucaradas y a la comida chatarra para el 2021, confirmó a El Sol de México la presidenta de la Comisión de Salud, Miroslava Sánchez Galván.

Y por separado, el PAN en voz de su secretario de esa comisión legislativa, Éctor Jaime Ramírez Barba, calificó de “perverso’’ asociar la problemática de salud a la pandemia.

La morenista Miroslava adelantó que hay la disposición de trabajar por la salud de los mexicanos. “No sería un impuesto nuevo, sino actualizar el gravamen a las bebidas azucaradas, como parte de la solución a la problemática de la otra pandemia de obesidad y diabetes y todas sus secuelas que están acabando con el sistema de salud en el país’’.

En ese sentido, destacó que Morena tiene ya una sugerencia, estamos trabajando en una propuesta y estamos esperando a que llegue la del Ejecutivo para alinear.

Dijo que el Ejecutivo ha estado permanentemente en que no se aumenten impuestos a la población, “pero esto no sería un impuesto nuevo, sería actualizar el gravamen a las bebidas azucaradas como parte de la solución a la problemática de la pandemia de sobrepeso, y diabetes’’.

Candados al recurso

Sin embargo, Sánchez Galván resaltó que además de actualizar porcentajes “que haya candados’’ para que regrese el recurso al sector salud, es lo que estamos analizando, afinando en la propuesta de Morena que será presentada tan pronto inicie el periodo ordinario de sesiones el 1 de septiembre.

Explicó que la otra pandemia, el problema de obesidad y diabetes y sus consecuencias, tiene mucho que ver con una cultura que se dejó crecer, en donde los intereses de mercado y económicos privilegiaron por encima del interés nacional de conservar la salud de la población.

“Qué bueno que se han podido tomar decisiones y que bueno que la iniciativa sobre etiquetado se pudo adelantar, avanzar en la Cámara, que bueno que ya están los reglamentos, los lineamientos para el etiquetado lo que ayudará mucho’’.

Pero dijo que no es lo único que se requiere para vencer esta pandemia de sobrepeso, diabetes, hipertensión y secuelas; necesitamos mucho más, la cultura, educación en salud, la corresponsabilidad de los padres de familia, en el trabajo, en escuelas, en todos lados tiene que permear la cultura de la alimentación sana.

“No es magia, pero si vamos dando los pasos en dirección correcta seguramente en algunos años podremos estar hablando de una disminución en la problemática’’, confió Miroslava.

La diputada federal aceptó que se ha intentado por lo menos en dos ocasiones en Cámara avanzar la iniciativa de impuesto al IEPS a bebidas azucaradas y alimentos chatarra, ha sido difícil no nos hemos puestos de acuerdo el grupo parlamentario primero, no hemos podido avanzar pero me queda claro que sería muy benéfico para la salud, “no nada más aumentar el impuesto, sino que ese impuesto regrese en programas para mejorar la calidad de vida y no que vaya a las arcas de Hacienda y de ahí se distribuya a donde se quiera dirigir; que se regrese a salud, enfatizó.

En ese sentido, también en declaraciones a El Sol de México, el panista Éctor Jaime Ramírez Barba, que es secretario de la Comisión de Salud, apuntó que la situación del país es grave.

“Algunos productos son adictos como el tabaco y alcohol, por lo que habría que analizar cuál es la propuesta del Ejecutivo y sobre todo tomar en cuenta la situación que guarda la economía, los empleos y por el otro lado también el estado de la salud’’.

“Si con el pretexto de la salud se quiere un incremento de impuestos, habría que ver cuál es el efecto; si por un lado se cobran 60 mil millones de impuestos por IEPS y por otro lado apenas le ponen a regañadientes 500 millones d pesos al programa nacional de control de sobrepeso, la obesidad y la diabetes, eso no tiene sentido’’.

La reforma al etiquetado ya fue aprobada y asociarlo a la pandemia me “parece perverso’’ para culpar a las personas de la falla que ha tenido el sistema federal en la planeación, adquisición y previsión en el cuidado de la salud.

“En vez de culpar a las personas que por no tener un etiquetado claro están obesos o con diabetes o con hipertensión o de fumadores para lavarse las manos’’.