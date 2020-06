“Me apego a las recomendaciones”, AMLO para evitar contagiarse de coronavirus

“Soy obediente y me apego a las recomendaciones”, sostuvo Andrés Manuel López Obrador ante las medidas que toma para evitar contagiarse de coronavirus.

Comentó que hasta ahora no tiene síntomas, “lo que me han recomendado es que si hay tos seca, ‘calentura’, dolor de cuerpo, dolor de cabeza y luego le agregaron el dolor de garganta, pero no tengo esos síntomas”.

En el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el presidente aseveró que está al pendiente, pero aclaró que si se lleva a cabo el viaje a Estados Unidos “voy a ver en condiciones voy a ir, debo ir sano, voy actuar de manera responsable”.

“Estoy bien, afortunadamente, pero me duele mucho que se padezca mucho por esta pandemia. Es muy fuerte lo que ha venido pasando y conoce uno de amigos y gente cercana que se infecta, que padece de esta pandemia y tenemos todos que cuidarnos”.

Manifestó que hablo hace unos días de un decálogo de recomendaciones para la “nueva realidad”, por lo que “hemos aprendido a cuidarnos y hemos recibido clases y conferencia magistrales”

“Hay quienes me dicen que le demos vuelta a la hoja y que ya no hablemos sobre el tema, pero debemos evitar el amarillismo. El amarillismo se combate con argumentos, información clara y profesional y Hugo Lopez-Gatell va a continuar informado”.

En su conferencia de prensa mañanera, López Obrador expuso que se va saliendo poco a poco, por lo que debemos de seguir cuidándonos y empezar a salir para recuperar nuestra libertad y “seguir luchando por la vida, reactivar la actividad productiva, se abran los centros de trabajo y ahí vamos hacia la normalidad”.

“Tenemos motivos para decir que vamos saliendo, a pesar de los pesares y vamos a recuperar pronto la economía”.

Dijo que Falta tiempo para hacer la evaluación, pero hasta ahora se ha logrado que no se disparara y se saliera de control la pandemia y se aplanara la cueva de la pandemia, “como se logró y que no se tuvieran las camas y hospitales para atender a los enfermos”.

En ese sentido, el Primer Mandatario abundó que sin autoritarismo, el pueblo de México tuvo conciencia ciudadana y eso ayudó mucho por lo que “no nos rebasó la pandemia y no nos va a rebasar”.

Enfatizó que se tuvo la preparación de los médicos, ya que se llevó a cabo un curso permanente a miles de médicos para atender a pacientes covid, así como contar con los recursos para contratar a 50 mil profesionales de la salud.

Remarcó que México “no ha salido mal enfrentando esta pandemia con relación a lo que sucedió en otros países, donde desgraciadamente han padecido más”.

El Jefe del Ejecutivo reconoció el trabajo de la incito a privada y la sociedad civil, por lo que “he notado un cambio en los medios, porque al principio si estaban como ‘el alarma’ con notas muy amarillistas, cuando necesitábamos tener confianza”.