Desaparece Comisión Especial sobre abusos y violaciones en Veracruz 

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, confirmó la desaparición de la Comisión Especial del Caso Veracruz, ante la presión de la mitad de los integrantes del grupo parlamentario de Morena, quienes no estuvieron de acuerdo con su coordinador por los señalamientos contra el gobernador Cuitláhuac.

Ante la prensa, Ricardo Monreal dijo que a pesar de que desaparecerá la Comisión que sigue los casos de abusos y violaciones de derechos humanos contra ciudadanos veracruzanos y que se han registrado 90 casos, él seguirá dando la batalla de manera individual, ya no como comisión, sino como senador.

➡ Senadores de Morena convocan a revisar comisión creada por Monreal

“Yo voy a seguir, pero como coordinador no debo involucrar al grupo (Morena). Hoy no me acompañaron todos a una decisión. Soy muy claro y muy humilde en decir que no me acompaña el grupo, tengo una actitud de respeto”, señaló.

Ricardo Monera manifestó que no va a ceder, que seguirá muy cerca del asunto de José Manuel del Río Virgen, ya como senador y no como grupo, porque dijo estar seguro de que el secretario técnico del Senado es inocente.

“Del Rio es inocente, no hay nada que lo involucre, va a salir de la cárcel, el tema es porque tendrá que esperar meses detenido, con la justica tardía. Cualquier juez consciente lo va a liberar y no hay pruebas yo voy a darle seguimiento personal”, aseguró el senador morenista.

“Cuando se tiene principios no se debe tener temor, cuando se lucha por la justicia no debe haber tregua a la justicia, no importa lo que sea no importan el puesto. No me gusta que haya diferencias, el grupo no acompaña a la decisión, la militancia no me acompaña y estoy consciente y respeto”, reiteró.

Advirtió que la comisión que se creó para el caso Veracruz es legal, “no hay una ilegalidad, hay precedentes legislativos, lo ilegal es perseguí políticamente y desaparecer personas”.

Política AMLO muestra su apoyo a Delfina Gómez y Cuitláhuac García tras acusaciones

Sobre la reunión que tendrán mañana los senadores de Morena para analizar la creación de la Comisión, Ricardo dijo que tienen todo el derecho de reunirse, aunque “yo cuido la unión del grupo, tengo que cuidarlo”, mencionó.

La lucha por los desprotegidos y los más vulnerables es nuestro destino, es un error no abanderar estas causas, no voy a arrear a nadie, ni a declinar en mi propósito, ni para otros estados del país donde hay abuso de poder, enfatizó el dirigente del partido.

“Mi bancada no puedo actuar de manera prepotente, hoy el grupo parlamentario que me ha acompañado siempre, hoy no lo hace la mitad de ellos”.

El líder de los morenistas en el Senado aclaró que nunca se puso en riesgo la coordinación, “estoy tranquilo como un senador más y me siento con respaldo de las personas, no estoy sometido por un cargo o un puesto, conozco bien el reloj de la política, no estoy aferrado, en cualquier momento se termina y se concluye, no estoy apegado a nada son las circunstancias las que terminan”, mencionó.

Además, firme dijo que “nunca voy a abandonar mis principios. Si las personas piensan que voy a dejar abandonada las causas, no lo voy hacer. Aunque yo insistí en la creación de la Comisión no le conviene a Morena dividirse a la mitad. Lo que importa es que no vamos a abandonar el tema.

➡ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En la política hay que saber, yo no voy abandonar a la gente si como grupo Morena no lo va hacer, yo lo voy hacer de manera personal y ahora lo haré igual”, afirmó.

El tema se turnará a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión de Derechos del Senado y a la Secretaría de Gobernación, porque no vamos a dejarlos sueltos.