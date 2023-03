Con más tiempo y recursos, estaría mejor posicionado rumbo a la elección presidencial: Monreal

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aseguró no estar al nivel de sus contrincantes de partido hacia la aspiración presidencial, pues no cuenta con los recursos para hacer campaña, ni tampoco con el tiempo, ya que su trabajo lo impide.

“Me siento tranquilo. Lo único que me impide estar más arriba en la preferencia, es: no tengo recursos para mi promoción personal, que a ellos les sobre, y tampoco tengo tiempo. No desatiendo mi trabajo legislativo, le dedico todos los días a tratar de hacer bien las cosas en el Senado y dedicarme, cuando puedo, el sábado o el domingo, a visitar algún lugar del país”.

Esto lo mencionó tras ser cuestionado sobre si su perfil se ajusta a lo que quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador, a lo que Ricardo Monreal respondió:

“Yo creo que el presidente me define en un contexto claro, porque soy un hombre con independencia, soy un hombre con autonomía, como lo era Mújica, y soy un hombre que cree en el cambio y que cree en un proceso de profundización de la transformación”.

Dijo estar muy tranquilo y tener mucha fe en la gente, de que sepan que es un hombre con independencia, con criterio propio, con racionalidad política y que cree en el cambio, profundizando las políticas públicas.

Respecto a lo señalado por el presidente López Obrador, de dar continuidad al proyecto, como lo hizo en su momento el presidencial Manuel Ávila Camacho, Ricardo Monreal indicó:

“Yo no soy Ávila Camacho, yo soy Ricardo Monreal y soy un hombre que cree en políticas progresistas y cree en el cambio, y cree en la necesidad de profundizar lo que llevamos a cabo desde el 2018”.

“Creo que tenemos que mejorar y enriquecer algunas políticas públicas, como la seguridad, como la atención al campo mexicano, como el medioambiente, el cambio climático, como la atención a este tema que nos preocupa bastante de las pensiones y los retiros de personas, que son las reservas actuariales. O como el sistema del bienestar, en el que descansa fundamentalmente la salud, la educación y la seguridad social”, manifestó.

En otro tema, el senador zacatecano habló sobre la próxima elección de los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales (INAI), pues manifestó que el miércoles se dará conocimiento del Pleno y el mismo determinará si lo envía a comisiones o la Jucopo.

“Empecé a conversar con los coordinadores de grupos parlamentarios desde el jueves mismo; he hablado con casi todos y obviamente estoy esperando a que regresen algunos para mañana reunirme con todos”.

Afirmó que sigue en pie que sean los 20 candidatos que ya están en la lista los que entren al proceso para darle más celeridad, pues es conveniente que de los nombres que están registrados como aspirantes se pueda hacer un esfuerzo de consenso.

“La Comisión de Corrupción y Transparencia, o las comisiones dictaminadoras, optaron por esa decisión de que ya no los invitarían a comparecer, para evitar este tipo de arbitrariedades en la calificación de personalidades que son lastimadas, cuando tienen una capacidad indiscutible; y que en 30 minutos o en 15 minutos es imposible valorar toda una vida de antecedentes académicos o de aportaciones al servicio público”, manifestó.