AMLO pide a quienes quieren su renuncia que "no coman ansias

Antes de comenzar su gira por el sureste del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus adversarios, quienes le exigen que renuncie, no comer ansias y que, si el pueblo decide que se quede tras someterse a revocación de mandato en el 2022, éste respetará los seis años para los que fue electo en 2018.

“A la fuerza no, yo no soy un ambicioso vulgar, lucho por principios lucho por ideales y estoy luchando porque estamos empeñados en transformar a nuestro país”, aseguró en video compartido en sus redes sociales.

Al anunciar el inicio de la llamada nueva normalidad, el mandatario federal recordó que él mismo estableció “las reglas”, que es un hombre de principios y que no estará al frente de México sin el respaldo de la ciudadanía, a la que le dirá “nos vemos” si en consulta le piden su renuncia, indicó.

“Ya lo he dicho como lo expresa el corrido el día que el pueblo no me quiera ese día voy a llorar, pero también me voy a retirar yo no puedo gobernar si no tengo el apoyo de la gente. Además, un gobernante sin apoyo popular es como una hoja seca nosotros debemos detener siempre autoridad moral para poder tener autoridad política”, añadió.

En este marco se dijo despreocupado de que sus adversarios formen un frente y criticó que anteriormente el presupuesto del país se destinaba no sólo para que los funcionarios públicos se dieran “la gran vida”, sino que acusó que también se mantenían privilegios para periodistas, pseudointelectuales y académicos “todos a la sombra del poder público para aplaudir para quemar el incienso al presidente”.

“Que sigan articulándose nuestros adversarios conservadores, con todo respeto muy corruptos, porque no quieren perder sus privilegios, muy individualistas, con poco humanismo porque no les importa el otro, no les importa el prójimo, pero en fin esta manera de pensar conservadora la respetamos y respetamos el derecho a sentir”, manifestó.