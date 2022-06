Gobernadores nos ayudarán para que la GN sea parte de la Sedena: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió en el Colegio Miliar a los gobernadores de la República a que convenzan a los diputados federales de sus entidades, para que eventualmente aprueben la iniciativa en materia de Seguridad que presentará próximamente al Congreso de la Unión, con la que perfila que la Guardia Nacional (GN) pase a ser “una rama” más del Ejército de México.

“Yo estoy seguro que las gobernadoras y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, los gobernadores aquí presentes, nos van a ayudar a convencer a los legisladores, es importante de que dejamos bien consolidada esta institución que se creó para garantizar la paz de nuestro pueblo”, requirió el mandatario federal.

López Obrador aseguró durante la ceremonia del Tercer Aniversario de creación de la GN en el Colegio Militar, que “no hay nada que temer” con la militarización de esta corporación.

Subrayó que “si una institución no tiene mística, no tiene la doctrina, no tiene principios, no hay ideales, es muy difícil que se conserve y que resista las tentaciones del poder y del dinero”, por eso, expresó que se debe lograr que la Guardia Nacional dependa de la Sedena.

En alusión a la extinta Policía Federal, añadió que las instituciones de seguridad se destruyen si no hay profesionalismo y mística y alertó que, si se permite que la Guardia Nacional dependa de una secretaría o una institución “sin disciplina y doctrina” se va a cometer el mismo error de otras instituciones de seguridad que ya desaparecieron.

Tercer Aniversario de creación de la GN en el Colegio Militar. Foto. Presidencia

El jefe del Ejecutivo recordó que en el Colegio Militar se están formando las nuevas generaciones de oficiales de la Guardia y expresó que dicha agrupación ha permitido avanzar mucho en materia de seguridad desde que entró en funciones, por lo que destacó que ahora solo falta que se apruebe su reforma para dejarla bien consolidada.

El mandatario mexicano recordó los cuestionamientos y preocupaciones de diversos sectores de la sociedad y organismos internacionales que ven como un riesgo a los Derechos Humanos que se militarice a la Guardia Nacional, toda vez que en su creación se estipuló que fuese un organismo civil, pero aseguró el Ejército tiene un origen popular y no es como otros ejércitos del mundo, pues aseguró que fue creado para hacer valer la democracia y oponerse a un golpe de Estado.

Agregó que “a pesar de errores cometidos --como todas las instituciones de gobierno--, su desempeño ha sido ejemplar al largo del tiempo, es más lo que ha aportado a la paz y la tranquilidad y el progreso del país, que lo que ha significado como obstáculo o demora al desarrollo de México”.

Incluso, sostuvo que el Ejército “no se ha corrompido” ni en tiempos en que imperaba la corrupción y añadió que los generales del Ejército mexicano “no pertenecen a la oligarquía”, pues aseguró que en su mayoría provienen de familias humildes del sur del país.

“Me tocó revisar la situación de todos los generales, estoy hablando de los altos mandos del Ejército -generales de división--, cuando tomé la decisión de nombrar al general secretario Luis Crescencio Sandoval. Revisé todos los expedientes, hice un análisis de más de 30 generales de división y lo que se debe tomar en cuenta: que la mayoría de los generales de división son hijos de campesinos, comerciantes, por eso sostengo que el solado es pueblo uniformado.

Respecto a las preocupaciones de la militarización de la seguridad pública con el eventual traspaso de la GN a la Sedena, dijo que es importante considerar que “el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Y de ahí emanan las órdenes, entonces si el presidente no tiene afanes represivos y considera que la paz es fruto de la justicia, pues no hay nada que temer y esto se va a ir estableciendo con el tiempo, porque no conviene a nadie el afán autoritario”, subrayó.

Añadió que la violencia es mala y que para lograr acuerdos está la política, por lo cual dijo que, “para evitar las guerras tenemos que tomar en cuenta que, si no hay la orden de reprimir al pueblo, no hay nada que temer, y estoy convencido de que los gobiernos civiles en el futuro van a ser gentes más amor”.

AMLO busca solidarizar a la Guardia Nacional para que perdure. Foto: Presidencia

Sostuvo que desde antes de arrancar su gobierno a los militares ya se les inculcaba la materia de respeto a los Derechos Humanos y eso es algo, dijo, “que está en todos los planes de estudio, tanto en este Colegio Militar como en las escuelas de la Armada de México y desde luego en esta nueva institución la Guardia Nacional”.

Por ello, concluyó que “hay darle la confianza a esta nueva institución y dejarla en buenas manos, cuidarla cuidar para que permanezca y que no sea flor de un sexenio o de dos, sino que sea una institución que dure siglos, como a las guardias nacionales en otros países”, finalizó.

Durante su discurso, el mandatario también aseguró que la GN tiene un 80 por ciento de aprobación de los mexicanos en sus actividades y anunció que para cuando concluya su gobierno va a dejar listos 500 cuarteles para esta corporación.

Al acto acudieron diversos miembros de su gabinete, legal y ampliado, así como gobernadores y representantes del Poder Legislativo y Judicial.