AMLO implica a Enrique de la Madrid en caso Emilio N

El exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid, fue evidenciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como parte del entramado de corrupción de Pemex encabezado por Emilio N en la compra de plantas de fertilizantes.

El mandatario se refirió a los créditos otorgados por Nacional Financiera y Bancomext a Odebrecht para la planta Fertinal, esto a finales de 2012.

En ese entonces, Enrique de la Madrid asumió como director de Bancomext designado por Enrique Peña Nieto, quien asumía como Presidente de la República.

“Fue Nacional Financiera y el Banco de Comercio Exterior, un hijo del expresidente De la Madrid era el de Nacional Financiera, del Banco de Comercio Exterior, y el actual Gobernador del Banco de México también estaba en Hacienda y luego fue director del Bancomext cuando estos créditos. Entonces sí es un asunto que amerita ser tratado”, dijo López Obrador en su conferencia matinal desde Torreón, Coahuila.

El jefe del Ejecutivo criticó que el exdirector de Pemex haya excluido este caso en la denuncia que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR).

"Todavía está peor el otro asunto que no señala Lozoya de manera inexplicable, otra planta de fertilizantes que compraron en el mismo tiempo, que se pagaron también como nueve mil millones de pesos", afirmó durante la conferencia mañanera desde Torreón, Coahuila.

"Ahí está la deuda. Saben quién les daba el crédito para todo esto, la Banca de Desarrollo, Nacional Financiera, el Banco de Comercio Exterior", dijo.

Como publicó El Sol de México hace unos días, Emilio N omitió en su testimonio de 63 páginas cualquier referencia a la polémica compra a sobreprecio de Fertinal en 2016 y de cuyos preparativos estuvo al tanto él y funcionarios de Hacienda a través de los correos electrónicos electrónicos compartidos entre integrantes del Consejo de Administración de la empresa y el director de Pemex Fertilizantes, Edgar Torres Galindo.

También explica por qué Pemex compró Agronitrogenados, una de las adquisiciones más cuestionadas en los últimos años. "Luis Videgaray Caso me cuestionó cuál era el valor estimado de los avalúos, a lo cual respondí que no se habían terminado. Luis Videgaray Caso argumentó que instruiría al Director General del INDAABIN para acelerar el tema, y que no me preocupara por eso. Lo único que tenía que hacer era acelerar el proceso de compra de la planta, ya que ellos tenían compromisos".

Mediante esa operación, dijo Emilio, Alonso Ancira se pudo deshacer de una planta de fertilizantes que no le generaba ingresos y que tenía años sin funcionar. Eso es lo que se ha documentado en la prensa desde hace años. Igual que sucede con otra compra que se acusa con sobreprecio: Fertinal. Cuando se habla de compra de plantas "chatarra" durante la administración del hoy detenido, se menciona a las dos empresas. Sin embargo, en la denuncia no se dedica ni una línea a este desembolso de cientos de millones de dólares que también fue muy cuestionado.

En las 63 páginas del testimonio, el exdirector de Pemex no cita a Édgar Torres Garrido, el exdirector de Pemex Fertilizantes inhabilitado, por segunda vez en octubre pasado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y quien recibió además una multa de tres mil 225 millones de pesos debido a irregularidades en la compra de la planta de fertilizantes que pertenecía a Fertinal, de Massimo Covarrubias. De la operación Lozoya estuvo al tanto.

La declaración se centra en los sobornos de Odebrecht durante la campaña y gobierno de Peña Nieto, así como en la compra de Agro Nitrogenados a AHMSA, la cual supuso un desfalco de 200 millones de dólares al erario, mismos que los dueños de la empresa se han comprometido a devolver, según dijo López Obrador.

"En general, lo que puedo referir como Director General de Pemex, mi primer cargo público relevante en el país, es que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso presionaron para la asignación de contratos o negocios con grupos de interés, nacionales y extranjeros, con quienes el entonces Presidente y Secretario de Hacienda tenían compromisos, ya sea de índole personal, económico o político", dice Emilio "N" en su denuncia.









