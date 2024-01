Alejandro Díaz Durán, exsenador suplente de Monreal, renuncia a Morena

Alejandro Rojas Díaz Durán, exsenador suplente de Ricardo Monreal en la Cámara Alta, anunció este domingo su renuncia a Morena.

A través de su cuenta oficial de X, Díaz Durán sostuvo que actualmente el partido está dirigiendo a México hacia un régimen militarista y antidemocrático.

Política Santiago Nieto renuncia a la Procuraduría de Hidalgo, va por curul en el Senado

También responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador, a Claudia Shienbaum y a Morena, por insistir en desviar los principios y compromisos contenidos en el proyecto de nación.

“Millones y millones de mexicanos votamos en el 2018 para edificar un presidencialismo democrático no un presidencialismo absolutista, que hoy pretende desaparecer la división de poderes y aniquilar cualquier contrapeso constitucional para dominar el país e instaurar un maximato político extendido ahora en la persona de la doctora Claudia Sheinbaum”, dijo Díaz Durán.

El funcionario también agregó que el movimiento de la Cuarta Transformación es la “cuarta traición a México”, pues el gobierno morenista está dirigiéndose hacia el autoritarismo.

“Ahí están las causas y las esperanzas más nobles del pueblo de México, que hoy se siente traicionado, decepcionado y engañado porque la Cuarta Transformación está desviando a México hacia un régimen autoritario, antidemocrático y militarista.

Renuncio a Morena y me uno, como uno más, al lado de la ciudadanía, que también es el pueblo de México.



Les comparto mis razones. 👇 pic.twitter.com/DhqBVcGDsR — Alejandro Rojas Díaz Durán (@rojasdiazduran) January 28, 2024

“Yo me he opuesto en el Senado de la República con mi voz y con mis votos, he alzado la voz hace años dentro del movimiento de la Cuarta Transformación, denunciando estas desviación porque hoy la cuarta transformación es la cuarta traición al pueblo de México”, sostuvo.

Alejandro Díaz también criticó los ataques a la libertad de expresión del López Obrador contra la prensa y manifestó que no sería cómplice de la censura.

“Yo no voy a ser cómplice para que en este último periodo del sexenio, se consolide ese régimen cuasi estalinista, en donde se fustiga la libertad de expresión, se ofende y se insulta a los periodistas y se descalifican investigaciones periodísticas serias que dan cuenta de la corrupción rampante en el gobierno de México, y en vez de hacer investigaciones al respecto de manera institucional, se trata de censurar, calumniar y ofender a quienes hacen esas investigaciones y las publican", señaló.

El exmorenista hizo un llamado a "refundar la nación" y hacer que se respete la democracia en el país, en donde verdaderamente se pacifique a México porque el gobierno de México falló.

"Les fallamos a millones de mexicanos; les fallamos a los casi 200 mil muertos que habrá al concluir este sexenio.

"Tenemos que impulsar la refundación de la nación. Me voy a sumar al pueblo de México, a los millones y millones de mexicanos que tenemos la esperanza de que se instaure en México un régimen democrático, en donde se respete la ley, se respete la Constitución", enfatizó.

Díaz Durán se desempeñó como secretario de Turismo de la Ciudad de México, diputado federal y local en la capital de la República.

Con información de Bertha Becerra