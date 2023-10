Ya es posible contratar más de un crédito en Infonavit

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) eliminó las restricciones que impedían a las personas solicitar más de un financiamiento de vivienda directamente con el Instituto. Ahora las y los derechohabientes con relación laboral activa podrán sacar el número de créditos que requieran, para lo que necesiten, siempre y cuando hayan terminado de pagar el crédito anterior.

Este cambio, derivado de la reforma a la Ley del Infonavit -aprobada en 2020-, busca atender las necesidades reales de vivienda de las personas en las diferentes etapas de su vida y ayudarlas a incrementar su patrimonio.

Los financiamientos que se pueden utilizar son: Compra de vivienda nueva o existente, adquisición de terreno, construcción, mejora, ampliación o reparación de vivienda, pago de un crédito hipotecario bancario.

Para poder contratar un nuevo crédito es necesario haber liquidado el crédito anterior (sin importar que no se haya liberado la garantía); no haber tenido penalizaciones durante la vigencia del financiamiento previo; tener saldo en la Subcuenta de Vivienda, cuyo monto mínimo dependerá del tipo de crédito subsecuente que se quiera contratar; los créditos con garantía hipotecaria no requieren saldo mínimo; los créditos que tienen como garantía el Saldo de la Subcuenta de Vivienda, sí requieren de un monto mínimo, el cual dependerá de la opción de crédito que se elija.

Además hay que cumplir con los criterios y requisitos de elegibilidad de cada opción de financiamiento; el plazo será de conformidad al crédito elegido; la edad del trabajador al momento de la originación más el plazo del crédito no podrá ser mayor a 70 años para hombres y 75 años para mujeres; el descuento máximo del crédito Infonavit no podrá ser mayor al 20% del salario mensual, si el ingreso de la o el trabajador derechohabiente es menor o igual a un salario mínimo general vigente, o hasta el 30% si el ingreso es mayor a un salario mínimo general vigente. De acuerdo con la alternativa de financiamiento, la persona derechohabiente deberá contar con recursos propios para cubrir el monto de operación y los gastos asociados.

Los únicos productos que no están considerados en los créditos subsecuentes son Cuenta Infonavit + Crédito Bancario y MejOraSí, ya que están dirigidos a trabajadores independientes sin relación laboral activa ante el Infonavit.

Anteriormente, en el caso de la compra de vivienda, las personas sí podían acceder a Tu 2do Crédito Infonavit; sin embargo, este financiamiento se otorgaba con una tasa de interés fija de 10.1%. Ahora, los financiamientos para la adquisición de una casa se otorgarán bajo las mismas condiciones vigentes del primer crédito, con tasas de interés diferenciadas de 3.09% a 10.45%, dependiendo del nivel de ingresos de las y los derechohabientes.

Para solicitar un financiamiento, las personas derechohabientes deben ingresar a Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx), elegir la opción de crédito que más se ajuste a sus necesidades, y precalificarse para verificar si cumplen con la puntuación requerida para ese producto de crédito.