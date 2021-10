¡Y no entienden!, siguen usando celular al conducir

Ni manos libres ni conexión al auto evitan perder la concentración, más grave que cambiarle al radio, y sumamente peligroso el envío de mensajes La población se pronuncia por mayor rigidez contra esta mala práctica, piden quitar licencia, vehículo y multa, además de una campaña de concientización

En la capital, los conductores de los diversos vehículos siguen con la práctica de utilizar el celular mientras conducen, desde el mensajito de los choferes del transporte pesado, de los camiones urbanos, en los autos para atender algún asunto de la oficina, o bien en la motocicleta o hasta el de la bicicleta para ver quién les envió algún WhatsApp.

Sin lugar a dudas, una mala práctica que es reprobada por las autoridades y la población, quienes los exhortan a que eviten contestar o enviar textos mientras conducen sus vehículos, un hecho al que califican como ser inconscientes, porque la Organización Mundial de la Salud, señala que se eleva cuatro veces la posibilidad de sufrir un accidente de tránsito.

También afirma que ni el manos libres ni la conexión al vehículo puede evitar perder la capacidad de concentración necesaria para conducir un vehículo, el uso del aparato mientras se maniobra un automotor es tan peligroso como conducir en estado de embriaguez, y más grave que leer publicidad, comer o cambiarle a la radio, hablar por el portátil es alarmante y más aún enviar mensajes.

El aparato es un instrumento en estos tiempos modernos, tan indispensable que su uso se ha intensificado más que la computadora, porque se comunican con él por doquier, en la casa, en el trabajo, en la oficina, en la esquina, ¡en todos lados, ya parece otra epidemia!

QUÉ PROVOCA EL USO DEL CELULAR MIENTRAS SE CONDUCE

No se mantiene una velocidad constante

Se pierde la distancia con el vehículo de enfrente

Se entorpece el tiempo de reacción

El ritmo cardiaco se acelera durante la llamada

Se asemeja a la conducción con exceso de alcohol

DISTRACCIONES

Visuales, porque se aparta la vista de la carretera para realizar una tarea no relacionada con la conducción.

Cognitivas, porque se piensa en el tema de conversación en lugar de analizar la situación de la carretera.

Físicas, porque el conductor sujeta o manipula un aparato que no tiene nada qué ver con el volante.

Auditivas, porque se responde a un aparato que interrumpe la atención a otros sonidos.

SE DA LUGAR A LO SIGUIENTE:

No se percibe la presencia de peatones, ciclistas y obstáculos en la vía pública.

Se incrementa el tiempo de reacción para hechos inesperados.

Se descompone la posición correcta en el carril.

Reacción lenta en el frenado; se circula más despacio.

Equivocaciones para ceder el paso a vehículos.

¿CUÁL ES LA SANCIÓN?

Es en el artículo 129 del Reglamento de Tránsito de San Luis Potosí, donde se marcan diversas prohibiciones y es ahí donde se indica que está prohibido utilizar equipos de radio comunicación portátil y telefonía móvil mientras se conduce. Y la sanción que se aplica es de alrededor de 721 pesos, y hace todavía unos años, no más de tres, se registraban de 550 a 600 multas por este hecho.

Y los diversos tipos de accidentes que se registran por esta mala práctica del uso del celular son: por alcance, choques en ángulo, volcaduras y atropellamientos.

No hay lugares específicos donde usen el celular mientras conducen, lo mismo es en avenidas, calles y carreteras, y no hay una tendencia específica de personas, lamentablemente no importa el género o la edad.

Hay personas que han participado en accidentes por usar el celular mientras se conduce, y las consecuencias han sido lamentables de miles de pesos, pero imagínese usted de incapacidad total o parcial o de perder la vida, por supuesto que la policía vial y la población recomienda a los conductores que no maniobren el aparato mientras conducen y si lo hacen, hay que estacionarse.

¿LA POBLACIÓN QUÉ OPINA?

La señora Jaqueline Vargas, dice que está muy mal que conduzcan y hablen por teléfono, yo les he reclamado y hasta me han respondido mal, pero es un mal que difícilmente lo dejarán, primero porque ya se relajaron igual que la autoridad.

Por su parte el ama de casa, María Magdalena Sánchez, afirma que es algo inhumano porque ocasionan accidentes y pide que ¡se les quite la licencia, el coche y una multa para el infractor!, “a ver si así entienden”, se les debe castigar fuerte porque lo seguirán haciendo.

Alma Rosa Rodríguez, dice que son personas inconscientes, porque la vida no vale un “mensaje”, es necesario crear conciencia con una campaña de las autoridades para que evitar el uso del celular mientras se conduce.

Señores conductores, habrá qué ser más conscientes para no ocasionar daños ni materiales ni de pérdidas humanas, nada cuesta contestar minutos después en un lugar seguro o bien ¡estaciónese y conteste!