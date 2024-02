¿Vives en zona de parquímetro en SLP? Así puedes exentar el pago por hora

A pesar de quejas por aparentes fallas en la aplicación (App) para el pago del sistema de parquímetros del Ayuntamiento capitalino, se espera igualar o superar este año las metas del año pasado.

En la subdirección de Parquímetros municipal, se aseguró que la aplicación está funcionando, además de que la misma es utilizada también para el pago de predial, para saber si se cuenta con alguna multa de tránsito y hasta para reportar baches o luminarias apagadas, entre otros servicios.

Nahum Delgado | El Sol de San Luis

Y es que, desde el año pasado que comenzó a funcionar, hay quejas de que “se tarda más” que la anterior -que en la administración pasada era operada por una empresa particular-, que no abona saldo o que no responden en la línea de soporte.

Sin embargo, en lo general funciona correctamente después de que hace meses fue optimizada.

La ventaja, se destacó, es que el sistema alerta con anticipación que está por acabar el tiempo contratado de estacionamiento; a la vez, el personal de parquímetros cuenta con una aplicación para verificar que se cumple con el tiempo marcado. La aplicación puede descargarse en la página oficial del Ayuntamiento capitalino, o directamente con el código QR que se muestra en cada uno de los parquímetros.

Nahum Delgado | El Sol de San Luis

Aunque no se proporcionó el número de usuarios que recurren a la aplicación para el pago de parquímetros, se destacó que solamente a través de la App ingresaron alrededor de 4 millones de pesos, de los más de 26 millones de pesos que llevaron los parquímetros a las arcas municipales.

Este año, por ese mismo concepto se estima una cantidad igual –de 25 millones de pesos por servicios de estacionamiento en vía pública-, y de un millón de pesos por multas por violación al Reglamento del Servicio Público de Estacionamiento en la Vía Pública, aunque hay estimaciones de que serán superados.

Nahum Delgado | El Sol de San Luis

Cabe citar que quienes tienen su domicilio particular en zona controlada por parquímetros, están exentos del pago, pero deberán tramitar un permiso que, por vez primera, no tiene costo, pero si se requiere contar con un cajó de estacionamiento exclusivo en el área, cualquier particular lo obtendrá pagando una cuota anual de 350 UMAs, mismo costo para un cajón comercial para carga y descarga.

Sobre el destino de tales recursos -que se supone una parte debe ir al H. Cuerpo de Bomberos Metropolitanos-, se destacó que ese tema es para tratarse directamente en la Tesorería Municipal.