Violencia contra la mujer, vigente en los medios de comunicación

La activista Aimée Vega Montiel, afirma en los medios de comunicación se siguen observando estereotipos negativos contra las mujeres, tanto en telenovelas, series, en los géneros musicales del reggeton y los corridos tumbados, pero también en los periódicos y películas. Desde diversas trincheras se sigue sembrando un mensaje en contra del sector femenino.

Sostiene que muchos de estos mensajes, vienen desde el ejercicio del poder, porque justamente al patriarcado le conviene contraponer la figura femenina para que no sobresalga en las estructuras en que se encuentre.

Con motivo del 25 de noviembre, día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ofreció la conferencia denominada La Cobertura Informativa de la Violencia Contra las Mujeres. Ahí señaló que desde las masculidades siguen intentando culpar al sector señalado como débil, de los actos que se comenten contra ellas.

A su consideración, en las noticias e incluso entre los reporteros, prevalece la apología de la violencia y victimización de la mujer, porque se sigue publicando la nota roja en los diarios de todo el mundo, una recomendación que hace es que no se tomen fotografías de los rostros sino solamente alguna parte del cuerpo para no generar una afectación más grave a la población.

"Los medios de comunicación contribuyen con esta justificación social de la violencia contra las mujeres. Esta semana un periodista me envía un video donde unas chicas golpean a un profesor de la Universidad que era agresor sexual, entonces el reportero me pregunta si estoy de acuerdo con esa violencia y le pedí que me cambiará la pregunta porque quería poner en riesgo a las jóvenes y además las pone vulnerables para ser acreedoras a sanciones o cuestiones legales. Se tiene que tratar a la víctima con mucho respeto, proteger su identidad, darle seguimiento a los casos, tratar cada caso en específico, creer en ellas. Entender que la nota debe ser para sensibilizar sobre la condición de la víctima y no para atacarla".

Lo más importante es demostrar algún interés por el género y no fomentar el rol de la violencia a quienes solo persiguen construir la paz.

Con los datos expuestos, argumenta que no está de más promover buenas prácticas en los medios de comunicación para atender la circunstancia en que viven, y citó que recientemente se detectó que cada vez hay más mujeres muy jóvenes cubriendo cuestiones de inseguridad y además que no cuentan con las garantías necesarias para salir adelante en su labor informativa diaria.

A este evento asistió la legisladora Emma Idalia Saldaña Guerrero y la directora general del Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí, IMES, Gloria Serrato Sánchez.