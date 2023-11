Habrá concentración y vigilia en defensa de la Alerta de Género en SLP

El Frente Marea Verde, integrado por diversas colectivas feministas en San Luis Potosí, convocó a una concentración y vigilia con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

El evento se llevará a cabo el sábado 25 de noviembre a las 5 de la tarde, en la Caja del Agua, ubicada sobre la Calzada de Guadalupe, en la capital del estado.

La iniciativa tiene lugar “en un contexto en el que instituciones estatales y municipales no han atendido la Alerta de Violencia de Género y buscan su eliminación”, reza la publicación realizada por el colectivo, a través de sus redes sociales.

El espacio estará abierto para que se presenten todo tipo de manifestaciones artísticas y culturales; así como para que se coloquen posicionamientos individuales o colectivos; por lo que se invitó a las asistentes a llevar veladoras y carteles con consignas.

Desactivar la alerta de género, una intención del gobierno estatal

Desde junio de 2017, el gobierno federal, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), declaró la alerta de género para seis municipios de San Luis Potosí: Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamuín, Tamazunchale y Ciudad Valles.

De acuerdo con el Artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a un Vida Libre de Violencia, la AVGM “es el conjunto de acciones gubernamentales coordinadas, integrales, de emergencia y temporales realizadas entre las autoridades de los tres órdenes y niveles de gobierno, para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado; así como para eliminar el agravio comparado, resultado de las desigualdades producidas por ordenamientos jurídicos o políticas públicas que impiden el reconocimiento o ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, las adolescentes y las niñas, a fin de garantizar su pleno acceso al derecho a una vida libre de violencias”.

Entre sus objetivos, de acuerdo también con lo establecido en la Ley, están:

I. Garantizar la vida, la integridad, la libertad y la seguridad, así como el acceso a la justicia de las mujeres, adolescentes y niñas.

II. Generar las condiciones y políticas públicas que contribuyan a la disminución y cese de la violencia feminicida en su contra.

III. Eliminar la desigualdad y discriminación producidas por ordenamientos jurídicos o políticas públicas que agravian los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas.

Dichos objetivos, de acuerdo con la comunicación emitida por el colectivo Marea Verde, no se han cumplido, pues reza el cartel para la convocatoria que “si la violencia no para, la alerta no se va”.

En el mismo sentido, desde su arribo a la titularidad del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí (IMES), Gloria Serrato Sánchez manifestó la intención del gobierno potosino de que la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres fuera desactivada para el caso de San Luis Potosí.

De acuerdo con una declaración del 22 de diciembre de 2022, Serrato aseguró que aseguró que durante el segundo año de la actual administración gubernamental, la violencia contra las mujeres ha disminuido considerablemente en la entidad y que ello se ve reflejado en algunos municipios, en donde la incidencia ha bajado.

También aseguró en aquel momento que esa baja obedece a que el IMES ha realizado labores con las cuales se busca "levantar la Alerta de Violencia de Género", así como trabajo coordinado que llevan a cabo las Unidades Locales de Atención, pertenecientes al Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF).