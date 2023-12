Villas navideñas en SLP; ¿qué plazas del Centro Histórico tienes qué visitar?

"Sabes mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué, Santa Claus llegó a la ciudad".

Nos encontramos en la racha final del año, en breve los niños dejarán de ir a la escuela y entrarán a esta bonita época del año llamada Navidad donde reciben regalos por parte de un bonachón hombre llamado Santa Clós.

Por otra parte, muchos otros potosinos piden vacaciones para descansar, estar con su familia y otros seres queridos o simplemente para acurrucarse con su vínculo más cercano en esta temporada de lluvias y bajas temperaturas.

Sin embargo, al tratarse de vacaciones, uno se aburre de descansar, y a los dos días ya quiere salir de casa. Por eso, hemos preparado un listado de los lugares con temática navideña a los que puedes acudir en el Centro Histórico de San Luis Potosí para que, con tu familia, amigos y/o pareja, acudan a visitarlos y se regresen a casa con bonitas fotos.

Plaza de Armas

En la icónica Plaza de Armas, después de las 18:00 horas, encontrarás figuras luminosas alusivas a la Navidad en las cuales podrás tomarte una buena selfie; las que más destacan son el árbol de Navidad, el trineo de Santa Clós jalado por dos renos y nuestro favorito que definitivamente fue el oso polar.

También hay otras figuras alusivas a la temporada, como una colosal piñata, un balero, y el trompo; y todavía dentro de los jardines hay más figuras que representan a personajes destacados de la historia potosina, como Juan del Jarro, un Cófrade y la Caja del Agua, entre otras.

El Kiosko central no se queda para nada atrás, pues se encuentra iluminado y adornado con escarchas y esferas. En su interior tiene un escenario con un par de niños jugando a la piñata; a sus alrededores hay varios pares de alas de ángel retroiluminadas para que te tomes una foto y te des un aire de ángel.

Por supuesto que al tratarse de la instalación colocada por el Ayuntamiento, el palacio municipal tampoco podía quedarse atrás en iluminación, pues está decorado con más luces navideñas, y dentro de este recinto, se encuentra (abierto al público( un bello nacimiento que sorprende por sus enormes figuras de María, José, el niño Dios y los tres Reyes Magos.

El Palacio de Gobierno del Estado, dentro de esta misma plaza no pasa desapercibido, vestido sólo con luces navideñas, se convierte en una cascada luminosa de color dorado por la noche.

Si te llega a dar hambre, dentro de este mismo cuadrante podrás encontrar restaurantes y locales que ofrecen diferentes alimentos para saciar tu el antojito de tu estómago.

Pasaje Carranza

En el pasaje que conecta de la Plaza de Armas con la Plaza de los Fundadores, te transportarás a través de un camino de árboles de Navidad construidos por estructuras metálicas y pequeñas luces LED y, si bien es un tramo muy corto, vale la pena pasar por ahí.

Plaza Fundadores

Llegando a Plaza de los Fundadores podremos encontrar la Villa de Santa Clós en San Luis Potosí, pues aquí se encuentra instalado el magno árbol de Navidad del gobierno del estatal, una villa de duendes y una pista de hielo.

Por otro lado, a partir de este 5 de diciembre del 2023 y hasta el 7 de enero del 2024, los potosinos tendrán acceso a la pista de hielo instalada en este cuadrante; están operando de lunes a domingo y los horarios serán de las 12:00 hasta las 21:00 horas, siendo la última entrada hasta las 20:00 horas; es decir, que si llegas exactamente a las 21:00 horas, ya no podrás entrar.

Si no sabes patinar, no te preocupes, pues aunque no habrá clases, sí habrá instructores para aquellas personas primerizas que tengan la intención de disfrutar un rato de esta pista de hielo.

Otro que también destaca es el famoso Pino Navideño de la administración estatal, el cual tiene un tamaño de 30 metros de alto, convirtiéndolo en el más grande del Centro Histórico hasta el momento.

Otros lugares que no pasan desapercibidos...

Si bien estos sitios no cuentan con grandes atractivos como árboles de Navidad, nacimientos o villas del Polo Norte, si se pudieron “guapos”, para recibir la temporada en este 2023.

Plaza del Carmen

Con luces en sus arbustos y árboles, abundantes flores de Nochebuena en sus jardines y en su fuente, la Plaza del Carmen también se preparó para recibir a Papa Noel; si decides visitar este lugar, te recomendamos comer en algunos de los restaurantes de alrededor, pues así tendrás una rica comida y una magnífica vista, sobre todo desde los establecimientos que se encuentran en una segunda planta.

Arcos Ipiña

Uno que tampoco pasa desapercibido y tiene buena ubicación, es el Callejón de Los Arcos Ipiña en el que, desde su inauguración en abril de este año, los potosinos han convertido en su lugar favorito para tomarse fotos, y ahora, arreglado de forma simple pero de acorde con la Navidad, no deja de ser un buen lugar para visitar.

Jardín de San Francisco y Plaza Aranzazú

Si bien otros años se han visto más adornos en estas plazas, como estructuras luminosas y más, este año solo pudimos encontrar luces en los jardines y en la Secretaría de Cultura; sin embargo, si tu plan es menos familiar y buscas algo más romántico o parrandear durante la noche, San Francisco y su conexión con Aránzazu es el plan perfecto para ti, pues en estas plazas encontrarás bares y restaurantes que tienen un horario un poco más amplio, por si buscas una cena romántica, un café, una chelita o escuchar música en vivo, estos son los lugares a los que debes acudir.

Pasaje Zaragoza

Con casi 700 metros de recorrido que te puedes aventar en 10 minutos, el Pasaje de Zaragoza sale a relucir sus estructuras luminosas en forma de árboles de Navidad que crean un camino mágico desde Plaza de los Fundadores hasta llegar al Jardín Colón.

Pasar por aquí es buena opción, pues si andas buscando tu outfit de Navidad, el regalo prometido para el sobrino latoso, o algo para picar comer, es un lugar por el que debes pasar sí o sí.

Así que si vienes al Centro Histórico de San Luis Potosí en estas fechas, ya sabes qué hacer.

