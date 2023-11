(Videos) Estudiante del ITSSLPC fue atropellado durante protesta contra directora

Un joven de quinto semestre del Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí (ITSSLPC), fue atropellado por un trabajador de intendencia de la institución, presuntamente por manifestarse contra de la directora general, Laura Luz García Lumbreras, a quién acusan de varias irregularidades financieras y administrativas, además de que no asiste a trabajar.

Los jóvenes estudiantes detallaron que "estamos haciendo esto por varias injusticias que se llevan a cabo en el Tec de Superior, la directora no cumple ciertos requisitos para hacer válida nuestra carrera, ha estado corriendo personal injustificadamente, que ha trabajado desde 15 a 18 años aquí, nos han quitado los deportes y nos regalaron unas horas de servicio, las cuales no tienen ninguna validación y acaban de atropellar a nuestro compañero, el mismo personal de intendencia, solo por intentar detener nuestra manifestación".

El Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí se localiza en la delegación de Villa de Pozos y a manera de protesta decidieron cerrar la institución; sin embargo, los maestros decidieron quedarse en los salones para no ser víctimas de sanciones administrativas, de manera que al ser atropellado un joven, el centenar de estudiantes que se encuentra en protesta decidió cerrar la calle de Los Lagos, principal vialidad de esta escuela.

"Desde las 6 de la mañana nos están agrediendo y por eso estamos cerrando la calle de la escuela hasta que nos den una solución. En la mañana personal de mantenimiento le aventó el carro a nuestro compañero y a pesar de que nosotros le gritamos que se detuviera lo arrastró 5 metros y nos están echando la culpa que porque nosotros, según el que lo atropelló estábamos golpeando el carro, cosa que no es cierto".

Los estudiantes acusan que les arrebataron actividades deportivas como el vóleibol, horas de servicio en general que les habían prometido y que invalidaron finalmente, que los obligaron a poner altares y les prometieron que quien ganara los tres primeros lugares tendría horas de servicio social; sin embargo, dicen, al momento de ir a “cobrarlas” les dijeron que no era cierto "es decir nos quedamos truncos en nuestra carrera. Todo esto le está afectando a los alumnos desde mayo del año pasado pero apenas se decidió alzar la voz porque ya es mucho, culpamos a la directora Laura Luz García lumbreras y al personal directivo".

La funcionaria en mención, por otro lado, no se ha presentado a escuchar las demandas de los estudiantes, tampoco se presentó cuando atropellaron al joven.

"El personal decidió apoyarnos. No hay clases pero están dentro. Los alumnos se molestaron más porque era una manifestación pacífica y no debía pasar esto de que el personal de mantenimiento se pusiera así".

El estudiante de quinto semestre que fue arrollado por personal de la institución, se identificó como Gabriel Rodríguez Monsiváis, y fue trasladado por la ambulancia; sin embargo, el estado de salud que reportan, es que se encuentra en coma.

Quien aventó su unidad contra el muchacho ya fue detenido; sin embargo, el abogado del Instituto Tecnológico superior de San Luis Potosí Capital, les habría dicho a los jóvenes que no será procesado, pues la responsabilidad es de quienes están en protesta.

"La directora prácticamente no viene al plantel. Tiene 28 años y no sabemos quién nos está dirigiendo, se supone que debe cubrir ciertos requisitos para entrar al tecnológico y ni siquiera los cubre. Ella se trajo personal directivo de corta edad, y ella nos dice hasta malcriados cuando le llevamos estas quejas en documento", dijo la líder de este movimiento, que pidió que no se escribiera su nombre, para evitar represalias.

Al lugar llegaron autoridades educativas, padres de familia y hasta el esposo de la directora Laura Luz García Lumbreras, que es el diputado del Partido Verde Ecologista de México, (PVEM) Edgar Alejandro Anaya Escobedo, quienes presuntamente están amenazando con demandar a los estudiantes por estar participando en esta protesta "no sabemos lo que está pasando, varios maestros nos están diciendo que no nos metamos en problemas que no seamos revoltosos que no caigamos a la manipulación, muchos están optando por irse para no tener problemas. Queríamos que dejaran pasar a otro padre de familia, pero prefirieron dejar pasar al esposo de la directora", refirieron.