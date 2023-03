[Video] Recibe piloto de autos presea al mérito Plan de San Luis

El piloto de autos Ricardo Cordero de Ávila recibió en sesión solemne del Congreso del Estado, la presea al mérito Plan de San Luis 2022 que se entrega cada año como una condecoración civil a hombres y mujeres con trayectorias destacadas en todos los ámbitos de la vida política, cultural, educativa, científica, social y altruista.

En el Pleno del recinto legislativo recibió el reconocimiento por sus logros deportivos que son relevantes, “ha sido un potosino que le ha dado realce a nuestro estado y se ha convertido en un referente de vida para los niños, las niñas y los jóvenes de San Luis Potosí”, dijo la diputada Claudia Tristán Alvarado.

En el evento al que asistieron representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial así como familiares e invitados especiales del galardonado, la legisladora destacó que “es una persona que se exige a sí misma y después de cada triunfo vincula este con la actividad le lleva a recibir la presea el servicio social y el altruismo, pues al vivir en carne propia la falta de un patrocinio inicia su camino como patrocinador de competencias y ejemplo a seguir”.

Le deseó en nombra de las y los diputados “que con su carro “el malditillo” el éxito le siga acompañando para que continúe apoyando a las nuevas generaciones y siga poniendo en alto el nombre de San Luis Potosí”.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Por su parte, el piloto Cordero de Avila agradeció el reconocimiento del Poder Legislativo y a sus seres queridos que siempre lo han apoyado.

La diputada Claudia Tristán dio lectura a unas palabras de la mamá del piloto:

“No es suerte… nunca ha sido suerte

Es trabajo diario, mucho mucho trabajo, preparación física y mental

Dedicación absoluta

Perseverancia total para lograr la excelencia

Es sacrificio diario y mucho amor a lo que haces

Y el resultado es el éxito que hoy tienes. Y yo he sido testigo de todo este trabajo.

El niño que tuve en mis brazos creció y se convirtió en un hombre. Y se convirtió en un buen hombre. En toda la extensión de la palabra: el mejor de los hijos, de los esposos y el mejor padre para mis nietas hermosas.

Quizás ya no puedo cargarte ni consolarte o premiarte por ser tan buen niño

Pero te llevo en mi corazón todos los días de mi vida y me has hecho la mama más orgullosa del mundo. Y se me llena la vida de alegría y orgullo al ver que has cumplidos todos tus sueños lleno de éxitos.

Deseo con todas mis fuerzas que el alcanzar tus sueños te haga el hombre más feliz del mundo y que Dios te siga llenando de bendiciones y fuerza para seguir adelante siempre.

Te quiero con todo mi corazón.

Tú mama”.