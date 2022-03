(Video) Conmociona a SLP artero ataque a un perrito, claman justicia

Fue captado en video un maltrato animal, por parte de un sujeto que agrede artera y cruelmente a un pequeño perrito a quien le propinó varias patadas, por fortuna su dueña alcanzó a rescatarlo evitando así que las cosas pasaran a mayores.

Las imágenes ya se ha viralizado en redes sociales y por consiguiente los cibernautas piden que se haga justicia, que se dé con el paradero del presunto responsable y se imponga un castigo.

De acuerdo con información difundida por la afectada, el agresor responde al nombre de Uriel N. y fue el pasado domingo 13 de marzo cuando ocurrieron los hechos aproximadamente a las 4:00 de la tarde.

El animalito tiene 14 años y de ninguna forma representa un peligro por su baja estatura, no obstante esta persona comenzó a atacarlo a patadas aunque afortunadamente salió su dueña al rescate.

Además este sujeto fue acusado de amenazas, por lo que ya se interpuso una denuncia ante la FIscalia General del Estado

A continuación, parte de la descripción de lo ocurrido

“Tuvimos que llevar inmediatamente a mi perro a emergencias, ya que se encontraba en muy mal estado sin poderse mover, con dificultades para respirar y estaba sangrando mucho de su hocico debido a los golpes y no dejaba de llorar”.

“Tan es así que al día de hoy mi perro sigue bajo observación y tratamiento debido a que los veterinarios necesitan que se desinflame para poder hacerle estudios y revisar que internamente no tenga una hemorragia o que no se encuentren dañados sus organos. Sin embargo, después de ver las imagenes, no me queda duda de que de no ser por mi mamá que frenó la agresion y de los cuidados que le han dado los veterinarios en estos dias, mi perrito estaría muerto”.

Las y los potosinos condenaron este hecho, al tiempo de exigir que se haga justicia y se aplique todo el peso de la ley contra el responsable.