(Video) Casa de salud mental Dina Belanger en SLP; una historia de denuncias ignoradas

En los últimos días, se ha hecho público caso de abuso y maltrato en la Casa de Salud Mental Dina Belanger en San Luis Potosí, mismo que tomó fuerza el pasado 9 de marzo, gracias a videograbaciones y a un hilo publicado en la cuenta de X @bobfeministapop:

Imagina que vas caminando por la calle un día normal en San Luis Potosí y de repente ves corriendo a dos chicas siendo perseguidas por dos hombres en bicicleta, crees que quieren asaltarlas y no sabes qué hacer, pero ellos te dicen que "están locas" y que se escaparon de una + — Bob Feminista (@bobfeministapop) March 11, 2024

De acuerdo con la narración y otros hechos documentados por este medio, el pasado 27 de febrero del presente año, dos menores de edad, una de 13 y la otra de 17 años, fueron observadas corriendo por las calles del Barrio de Santiago, alrededor de las 23:00 horas, pues eran perseguidas por hombres a bordo de bicicletas.

Ante la especulación, algunos vecinos de la zona salieron de sus hogares para intentar ayudar a las jóvenes, pues creyeron que se encontraban en riesgo de ser asaltadas por dichos sujetos; sin embargo, el argumento de los hombres a bordo de la bicicleta fue: “están locas, se escaparon de una clínica de salud mental”.

Los vecinos entablaron conversación con las chicas, las observaron y les realizaron una serie de preguntas a las que las jóvenes respondieron que no era esa la primera vez que intentaban escapar de la clínica, ya que en ese lugar, “las tienen encerradas”.

También argumentaron que en otras ocasiones en las que lograron escapar, pudieron llegar a la Fiscalía General del Estado, donde, sin embargo, “fueron ignoradas, presuntamente porque la dueña de la clínica tiene contactos en la dependencia del estado”, denunciaron.

Tras avanzar en la conversación, las menores señalaron que ninguna de ellas es originaría de San Luis Potosí. Una mencionó ser de Saltillo, y dijo que fue traída por la fuerza al territorio potosino; mientras que la otra dijo ser de Guanajuato y que “no recordaba cómo llegó a la clínica”; además refirió que en dicho lugar, hay más mujeres que no son potosinas o que, incluso, son originarias de otros países.

De acuerdo con la narración, las jóvenes se encontraban asustadas, y ambas presentaban signos de violencia física, como marcas de presuntas cadenas en las muñecas, en el cuello y algunas heridas en la espalda.

Los hombres que las venían persiguiendo permanecieron en la escena, y siguieron insistiendo en llevarlas de regreso a la clínica; sin embargo, uno de los vecinos decidió llamar a la policía para aclarar la situación.

Después de unos momentos, al lugar arribó quien se presentó como encargada de la clínica, y quién, detallan, “con una actitud prepotente y lenguaje despectivo” comenzó a reprender a las menores de edad y a tratar de convencer a los vecinos de que no creyeran en sus denuncias.

El personal de la clínica habría intentado llevarse nuevamente a las jóvenes, sin embargo, la acción fue impedida por los vecinos, por lo que, al verse acorralados, uno de los hombres admitió que en el lugar “si maltrataban a las pacientes”.

La encargada de la clínica dijo a los vecinos que “hagan lo que hagan, la Fiscalía General del Estado ya está coludida con la clínica y que no pueden hacerles nada (…) que no es la primera vez que las chicas se escapan y que siempre se las devuelven”.

Entre el multitud, la mujer que se identificó como encargada de la clínica llamó por teléfono en altavoz a un hombre al que identificó como "comandante" para decirle que estaba sucediendo la "misma situación de siempre" (refiriéndose a las chicas que escaparon), a lo que su interlocutor respondió que enviará a algunas unidades para que puedan llevárselas.

Aun así, detalla el hilo, los vecinos se siguieron negando a dejar ir a las chicas, por lo que la encargada de la clínica se retiró del lugar y un poco después, arribó otra mujer, la cual se presentó ahora como psicóloga de la clínica.

Las chicas fueron reprendidas nuevamente, pero ahora por la psicóloga; quien al ser cuestionada por los vecinos sobre su identificación, se negó a mostrarla.

Detalla también el hilo que los vecinos le preguntaron a la psicóloga por el diagnóstico médico de las chicas, y que esta no supo o no quiso explicarlo, sino que se limitó a exhibir un documento de Word en su celular, al tiempo que las llamaba "loquitas", por esta situación.

Los vecinos, pese a todo, seguían impidiendo que se llevaran a las menores.

Al llegar las patrullas de la Guardia Civil del Estado, el grupo vecinal explicó la situación a los uniformados, y acordaron trasladarse al domicilio Aquiles Serdán 825, en el Barrio de Santiago, lugar donde está la Casa de Salud Mental Dina Belanger, y de donde escaparon las menores para aclarar la situación.

Al llegar a su destino, en la clínica, apagaron las luces, cerraron las puertas y ventanas, negándose a dar más información.

SSPC reportó el rescate de las menores

A través de sus redes sociales y un boletín informativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí (SSPC), se confirmó que las dos menores fueron puestas a salvo por elementos de la Guardia Civil Estatal y que fueron trasladadas a la comandancia para su valoración médica, posteriormente quedaron bajo la tutela y resguardo de Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA).

El comunicado de la dependencia también reconoció que las menores denunciaron haber sido víctimas de abusos y que no eran originarias de San Luis Potosí, por lo que fueron atendidas por la Unidad de Género de la institución.

El escape quedó registrado en video

Por lo que se puede observar en las cámaras de seguridad de los vecinos del Barrio de Santiago, ambas adolescentes son sometidas por dos hombres; una de ellas logra escapar corriendo, pero la otra es detenida y en determinado momento derribada de forma violenta y cae en el pavimento, en mitad de la calle, quedando aturdida por el golpe y siendo levantada por uno de los hombres.

El video, se presume, pertenece a un domicilio ubicado sobre la calle Aquiles Serdán, entre Damián Carmona y la avenida Pedro Moreno.

Otros casos de la clínica

Luego que se diera a conocer el caso de la Casa de Salud Mental Dina Belanger en la red social X, a través de la misma cuenta, se exhibieron algunas versiones de presuntos testigos que en algún momento tuvieron acercamientos o hicieron presencia en las instalaciones de la clínica.

Uno de ellos, relata la experiencia de una persona que presuntamente estuvo en la clínica como interna, y quien señala la mayoría de las personas están ahí en contra de su voluntad; además de que no se les da ningún tipo de seguimiento a los pacientes, y la forma en la que los tratan “deja mucho que desear”.

Nos escribe una estudiante de Psicología de La Universidad Autónoma de San Luis Potosí: pic.twitter.com/XOhVFVzoZq — Bob Feminista (@bobfeministapop) March 11, 2024

También apunta a un presunto caso de suicidio, que habría sido provocado por el maltrato que se vive dentro de la clínica, pero que la misma institución, atribuyó a “los problemas mentales de la paciente”.

Además de que “las instalaciones son un asco”, relata el testimonio, la ex interna relata que no hay ventanas, (cosa que se entiende por el diseño de los recintos psiquiátricos) pero además que no hay nada que cubra del frío a los pacientes por las noches.

También señala que existen dos secciones en la casa de salud mental, una para hombres y otra para mujeres, y que en el caso de estas últimas, se han presentado casos de violencia sexual.

pic.twitter.com/dvVlGftnBj — Bob Feminista (@bobfeministapop) March 11, 2024

Denuncias desde hace 5 años

En 2019 fue lanzada una petición a través de la página Change.org, misma que pedía la destitución de la directiva de la clínica Dina Belanger por casos de abuso y de maltrato.

Dentro de la página, se menciona la existencia de casos de maltrato contra las y los usuarios del recinto; las malas condiciones de salubridad (como insectos en los alimentos de los pacientes) y pésimas condiciones de higiene (por ejemplo, que sólo proporcionaban dos jabones diarios para más de 30 pacientes).

También se denuncia en la petición, la manipulación y amenazas que sufren los pacientes por medio de la directiva de esta institución, a través de chantajes y ofensas.

Se menciona que en los últimos 6 meses de aquel año se registraron 3 muertes por negligencia, además de la fuga de uno de los usuarios (un menor de edad).

Dentro del caso se expone que la mayoría de los pacientes no cuentan con algún familiar que los reclame o que vea por su bienestar y que por esta situación, la directiva del lugar toma ventaja para incluso robar las donaciones dirigidas a los pacientes.

Premio municipal para la titular de la Clínica Dina Belanger

En el 2021, el Cabildo de San Luis reconoció a la titular de la Clínica Dina Belanger, Mónica Ruiz, con el Premio Municipal de Derechos Humanos “Eleanor Roosevelt”, “por su sensible y sacrificada labor al frente de la casa de salud mental y por ayudar a personas de distintas edades”.

En su intervención, la galardonada dijo que “era difícil trabajar con ese tipo de personas, porque sus padecimientos son invisibles, y es una tarea difícil, pero que seguiría luchando por su dignificación”.

Los SSE señalan a la COEPRIS

La Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios es la autoridad responsable de revisar que las clínicas de salud mental operen dentro de la normatividad.

Así se confirmó desde el área de comunicación social de los Servicios de Salud en el Estado, instancia que aseguró que, hasta el momento, no ha habido quejas en la Coepris en torno a la clínica “Dina Belanger”.

“El tema se revisa por parte de la Coepris, todo anexo debe tramitar ante esa Comisión su ´Aviso de Funcionamiento´ y ´Responsable Sanitario´, entre los aspectos que revisa la autoridad sanitaria se encuentran: adecuado manejo y almacenamiento de alimentos, cloración de agua para consumo humano, programas de fumigación y el adecuado manejo de basura”, precisaron.

De igual forma, indicaron que se inspecciona que haya limpieza del establecimiento, programa de protección civil, médico responsable, adecuado manejo de expedientes e infraestructura, como sanitarios, dormitorios y cocina.

Lo anterior luego de la denuncia en contra del citado establecimiento, por presunto maltrato hacia a sus pacientes y la exigencia de una investigación tras el escape de dos jóvenes de la clínica, quienes denunciaron maltrato físico y psicológico por parte del personal.

“Algo muy importante es que la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios examina a las y los empleados, con el fin de garantizar que dichos establecimientos cuenten con personal capacitado para la atención de adicciones”, se añadió.

Además de que se brindan capacitaciones a personal de estas clínicas y anexos con los siguientes temas: Adecuado Manejo del Expediente Clínico, Farmacovigilancia y Adecuado Manejo y Almacenamiento de Medicamentos, Manejo Higiénico de los Alimentos y su Adecuado Almacenamiento, Reglamento de la Ley General Para el Control de Tabaco.