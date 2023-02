[Video] Apatía, eso nos tiene hundidos: Marvelly

Necesitamos una sociedad que participe y se involucre en los temas públicos, la apatía es lo que nos tiene hundidos en la corrupción; yo quiero seguir haciendo alianzas con personas y con organismos que quieran tener un mejor país, “ser el puente entre la sociedad civil y las autoridades”.

En Movimiento Ciudadano hay personajes trascendentales en la vida nacional, actores políticos nuevos, y también estamos muchas personas de la sociedad civil que nuestra escuela ha sido la calle.

En entrevista con el Sol de San Luis, la conferencista, política, empresaria y madre de familia, Adriana Marvelly Costanzo Rangel, afirmó que su participación como candidata a la gubernatura en las pasadas elecciones y haber estado en campaña, representó adquirir nuevas responsabilidades con la sociedad potosina, “es un compromiso que va inherente, no puedes llegar y soltar las cosas, la gente cree en mí y por eso he seguido trabajando, sobre todo en la búsqueda de dejar muy en alto el nombre de San Luis Potosí”.

Ante esto advirtió que quiere seguir formando alianzas con más personas y sobre todo con organismos de la sociedad civil que quieren tener un mejor país, llevar esto como una oferta y apoyo a la comunidad, “que la gente pueda acercarse a estas organizaciones y al mismo tiempo ser un enroque con Movimiento Ciudadano”.

En las instalaciones de nuestra casa editora, Costanzo Rangel enfatizó en decir que “el llamado es a la sociedad civil, necesitamos que participe, que se involucre en los temas públicos, en mi generación nos enseñaron que en la mesa no se habla ni de política, ni de religión, ni de futbol, porque terminamos todos peleados, hay que quitarnos ese estigma”. Consideró que hoy es importante que los niños, las niñas y los jóvenes empiecen a hablar de política, que sean críticos, y no necesariamente solo acerca de los partidos, tenemos que buscar ideologías y seguirlas.

Antes de ser candidata, dijo, yo ya venía haciendo mucho trabajo social con grupos vulnerables, con mucha gente que me ha buscado para, desde distintas trincheras, ser el puente entre la sociedad civil y las autoridades, así como algunas organizaciones nacionales que apoyan, por ejemplo, a mujeres violentadas, o a niños en situación de calle, todo ese trabajo previo lo reflejamos en campaña.

Opinó que siempre hay alguna forma de participar en la comunidad, “tenemos que pensar en colectivo, no en nosotros como un ente aislado, todo lo que hacemos en favor de la sociedad se ve reflejado; la apatía es lo que tiene a este país hundido en una dinámica de corrupción, tenemos que estar constantemente exigiendo y criticando, hay que hablar de política en la mesa y en las escuelas, hay que hablar de política y de educación en todos los lugares donde podamos porque es algo que nos compete a todos”.

¿POR QUÉ MOVIMIENTO CIUDADANO?

Marvelly Costanzo reconoce estar sorprendida con todo lo que ha crecido MC, “más que un partido es justamente un movimiento de ciudadanos y ciudadanas donde, es cierto, hay una participación muy importante de personalidades de la historia de nuestro país y de la política, así como actores políticos nuevos; pero también mucha gente de la sociedad civil que nuestra escuela ha sido la calle, trabajando con la gente, con la ciudadanía, para tener un mejor país”.

Yo soy de la idea, y lo refrendo, estableció, “hay que tener congruencia con los ideales que uno tiene, seguirlos cuando los encuentras en un movimiento o un grupo, y si no lo encuentras hacer tu propio movimiento y grupo en el que tú te reflejes, pero estar participando activamente en la política”, insistió.

La también madre de familia explicó que organiza su tiempo, de tal forma que pueda desarrollarse en las distintas áreas donde le toca estar, “porque además de que soy mamá tengo otras actividades que me encanta hacer, soy conferencista por ejemplo, así que trato de estar muy bien organizada, con una agenda muy bien planeada para que no se me cruce una fecha con la otra”.

Finalmente, rumbo al 2024, Marvelly Costanzo opinó que “hay que ver cómo se posicionan las cosas para Movimiento Ciudadano en este 2023, es un año súper importante; tenemos elecciones en Coahuila y Estado de México; hay que dejar de aferrarse a un espacio público y profundizar en qué se le está ofreciendo a la ciudadanía”.

