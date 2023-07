Viable que CEA e INTERAPAS no paguen a empresa que opera El Realito: diputado

La posibilidad de que la CEA y el INTERAPAS dejen de entregar sus aportaciones a la empresa que opera El Realito existe, “de manera coloquial, sin conocer a fondo los convenios y sus implicaciones, estaría a favor de que así sea, si no tengo un servicio no lo pago, pero hay que abordar el tema con cuidado para no generar problemas legales en el futuro”.

Así lo dijo el diputado José Luis Fernández Martínez al señalar que el Consejo Hídrico del Estado al que convocó el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, busca resolver el problema integral de falta de agua potable en San Luis, Soledad y Cerro de San Pedro y no solamente de las 30 colonias afectadas por las reparaciones en la presa El Realito.

“Es una gran noticia que este Consejo sesione, no recuerdo la última vez que se reunió y me refiero incluso desde las administraciones pasadas, porque el problema de la falta de agua no es nuevo e incluso pocos conocían la existencia de ese Consejo, que ahora analiza y resuelve la situación que estamos viviendo”, dijo.

Manifestó el legislador que es muy importante que estén sentados a la mesa quienes tienen que estar generando opciones para resolver la crisis del agua, por lo que hay confianza en que se van a sumar esfuerzos y generar estrategias con ese objetivo.

El diputado José Luis Fernández señaló que “veo a las autoridades de la Capital concentradas únicamente en el tema de El Realito, cuando no es el único problema que tiene la ciudad en esas 30 colonias afectadas, ya que se trata de una situación integral.

“Por eso es importante que otra mesa atienda el problema integral, la generalidad y en el Congreso del Estado vamos a apoyar las decisiones que se tomen para los habitantes de los tres municipios que viven una situación delicada”.