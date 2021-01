Ventas en mercados, en caída por baja afluencia de gente

Aunque todos los comercios establecidos en los mercados municipales pueden continuar operando, a pesar del semáforo rojo en San Luis Potosí, las ventas siguen por debajo del 50 por ciento, pues la afluencia de clientes sigue siendo muy baja, ya que la gente acude a comprar productos que sólo son esenciales.

En entrevista Isaac de la Cruz, representante de los comerciantes y locatarios del Mercado República, señaló que las ventas en este centro de abasto han caído en un promedio del 50 por ciento, dependiendo del giro comercial, y ahora con el semáforo rojo el horario cambió de 08:00 a 17:00 horas, cuando antes les permitían cerrar hasta las 20:00 horas.

“Con la pandemia las cosas han cambiado mucho, la gente sólo llega y se va, ya no hay aglomeraciones, procuramos que todos los clientes usen bien el cubrebocas, el municipio nos dota de gel a los comerciantes y nosotros le damos a quienes necesiten”, expresó.

No obstante, destacó que afortunadamente no ha habido cierre de locales debido a la pandemia, y los que están vacíos es porque los mismos comerciantes los usan de bodega; actualmente hay mil 800 locatarios en el mercado, y los giros más comunes son frutas y legumbres, fondas de comida como gorditas, hierberías, boneterías, ropa, etc.

Por su parte, Abigail Galván García, vicepresidenta de la Unión de Locatarios y Comerciantes del Mercado Hidalgo, coincidió en que ha sido complicada la situación, porque el flujo de gente sigue siendo muy bajo, y para algunos comerciantes las ventas cayeron hasta un 80 por ciento, pues hay días en los muchos no logran tener ni una venta, ya que lo más solicitado son productos de primera necesidad, como frutas, verduras y carnes.

Asimismo, dijo que a pesar del semáforo rojo el mercado sigue subsistiendo, y continúan reforzando las medidas sanitarias, procurando que todos los clientes que llegan usen bien el cubrebocas, respeten las señaléticas de la sana distancia, además les brindan gel antibacterial, y hay sanitización constante en el centro de abasto.