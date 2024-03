Veda electoral no impide el avance de obras, presume Galindo

El Ayuntamiento capitalino mantiene varias obras en proceso y todas ellas se desarrollan en tiempo y forma, destacó la dirección de Obra Pública Municipal tras concluir la rehabilitación de la primera y segunda privada de Mexquitic, en el norte de la capital.

Al entregarse la obra a los vecinos, el titular de esa dependencia, Nazario Pineda Osorio, detalló que en ambas calles se realizó una obra integral, con 160 metros lineales de red de drenaje sanitario y 32 descargas, así como red de agua y tomas domiciliarias.

Asimismo, más de 300 metros lineales de guarniciones, 480 metros cuadrados de banqueta, mil 135 metros cuadrados de pavimento, nuevo pavimento, pintura en guarniciones, con especial énfasis en la zona peatonal; la obra fue prometida luego de la rehabilitación integral de la avenida Mexquitic.

El alcalde Enrique Francisco Galindo Ceballos acudió a entregar la obra, y en breve mensaje agradeció la confianza de las ciudadanas y ciudadanos en la autoridad municipal, ya que ello significa que se está trabajando bien, pero siempre de la mano con ellos.

Reconoció las limitantes que se tienen por la llamada veda electoral, pero indicó que ello no significa que no se siga trabajando en el Ayuntamiento, ya que el avance debe seguir “y eso no lo impide la ley”.

Asimismo, agradeció la paciencia de los vecinos a las obras que se realizaron en ambas calles, pero también su contribución porque en todo momento las estuvieron supervisando e, inclusive, en ocasiones apoyando a los trabajadores.

“Las obras quedan bien con la colaboración ciudadana; si nos involucramos en esta dinámica, ponemos el ejemplo de lo que requiere San Luis Potosí, que la ciudadanía cierre filas con la autoridad para cubrir las expectativas…”, expresó a su vez, Martín Juárez, secretario del Bienestar Municipal.

Galindo Ceballos reconoció que en la zona norte de la ciudad se ha realizado mucha obra pública, pero ello es una respuesta a la aportación que sus habitantes realizan a través de sus impuestos.