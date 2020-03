Véanse en los ojos de España e Italia, sugiere potosino desde Madrid

Desde un departamento en Madrid, España, donde lleva más de un mes confinado, el político potosino Héctor Mendizábal Pérez compartió su experiencia a través de los micrófonos de ABC Radio, durante la primera emisión del noticiero El Sol de San Luis y su principal recomendación fue: lávate las manos y permanece en casa.

Su testimonio es estremecedor y su consejo es contundente: tomarse en serio el problema, es un virus altamente contagioso por lo que se debe cortar la cadena de transmisión manteniendo la sana distancia y permaneciendo confinado, de lo contrario, el problema será exponencial como en Europa.

El ex presidente del PAN y ex diputado local, dijo que no hay gente en las calles a raíz del brote en el norte de Italia, “la gente pudo quedarse en sus casas pero no lo hizo, pensó que eran vacaciones y se diseminó la infección, hasta que vino un Real Decreto que obliga a las personas a permanecer en sus viviendas; solo se permite salir a lo básico como los supermercados y farmacias”.

Las recomendaciones para el aislamiento son, comentó Mendizábal Pérez, mantener la rutina de horarios, es decir, poner el despertador a la hora habitual, levantarse, asearse y hacer las actividades normales como si fueras a salir; en su caso, tiene clases de 8 a 2 en línea y por la tarde hace tarea, lee y escribe. También es importante hacer ejercicio.

Mendizábal Pérez comenzó que es importante seguir las instrucciones del gobierno pero a falta de ellas, “debemos vernos en los ojos de los demás, lo que está sucediendo en España se vio en Italia y lo de Italia en China, es decir, hay que aprender de lo que otros han vivido”.

“Viene un severo problema económico pero lo más importante es la salud, garantizar la vida de las personas y si se resguardan en sus casas y tienen el menor contacto posible, se logrará mucho, aunque en los países de América Latina el abrazo y el beso como forma de saludo, complica todo, no es fácil”.

Expuso que “se necesita disciplina, tomar consciencia, lo esencial es lavarse las manos para garantizar que no haya contagio, quedarse en casa, cuidar a los menores, los adultos mayores y personas con enfermedades pre existentes”.

España superó las 2 mil muertes por la epidemia con 462 decesos en las últimas 24 horas; registra 33 mil contagios y la autoridad asegura que todavía no tiene la certeza de llegar al pico.