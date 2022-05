Exhortan a desechar correctamente basura electrónica y PET

La dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento capitalino, invitó a la ciudadanía a continuar desechando de manera correcta sus artículos eléctricos y electrónicos, así como material PET, para evitar la contaminación del medio ambiente.

Destacó que además del contenedor instalado en el estacionamiento de la Unidad Administrativa Municipal –que es solamente para basura electrónica-, se cuenta con contenedores de reciclaje PET en el estacionamiento del estadio “Alfonso Lastras”, en el parque Bicentenario, en el Centro de Alto Rendimiento y en el estacionamiento de Fenapo.

Respecto al depósito para eléctricos y electrónicos, se informó que está disponible para su uso las 24 horas, y en él se recibirán todo tipo de pantallas de televisión, computadoras, radios, monitores, lámparas y cualquier aparato de consumo eléctrico.

El deshacerse de esos desechos en depósitos de la basura corriente constituye un riesgo para la salud, porque sus contenidos de mercurio y otros materiales pesados se convierten en fuentes contaminantes que envenenan el subsuelo.

Se reiteró el llamado a la ciudadanía en general a que no dejen este tipo de basura en la vía pública para evitar no sólo la contaminación en calles, avenidas y/o camellones, sino para que no se colapsen las alcantarillas o bocas de tormentas.

Se insistió en el exhorto a la población a disponer de manera correcta no sólo los desechos electrónicos, sino la basura doméstica y en este caso en particular, respetar los horarios y rutas de recolección establecidos por la empresa concesionaria.