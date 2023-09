Vanessa Cortés: 8 pasos para empezar a disfrutar de lo que haces

Si dentro del trabajo que una persona desempeña, no hay voluntad, no hay resultados, fue una de las premisas que colocó Vanessa Cortés en el Congreso Internacional de Talento Humano de la Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano (Aderiac).

Dentro del XIII Congreso Internacional de Aderiac, se presentó Vanessa Cortés, quien además de tener maestría en Letras, es empresaria y triatleta; ella presentó la conferencia “Lo más humano es la pasión: datos para descolocarte”.

Mediante su historia de vida, enumeró ocho pasos a través de los cuales ha conseguido no sólo ser proveedora, sino principalmente, conservar esa parte humana y disfrutar de lo que hace, de manera que más que un trabajar, hace lo que disfruta.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Los pasos que enunció consisten en: soñar, eliminar prejuicios, no ser causa para defender algo, des colocarse, pasión, voluntad, organización y disciplina, y sonreír y disfrutar. Destacó la importancia de tener sueños o metas, o retomar aquello que se deseaba hacer desde la niñez, y no dejarse llevar por los prejuicios sociales para conseguirlo.

Mencionó además que no es preciso “ser causa” para defender algo, como ejemplo citó el feminismo y el hecho de que algunas mujeres han dado este paso por haber sufrido alguna situación de violencia, pero no todas tienen que pasar por algo así para defender la equidad, inclusive los hombres, pues al ganar más espacios las mujeres ellos también se ven favorecidos, y es que si la mujer trabaja, el varón ya no tiene que cargar solo la responsabilidad de ser proveedor del hogar.

En cuanto a la pasión, recomendó sobreponerla a la razón, “confía en tu intuición”; a ello le sigue la voluntad para hacer las cosas, con organización y disciplina, y es que así como se obtiene satisfacción al hacer lo que te gusta, también hay que estar dispuesto a hacer algunos sacrificios, como los atletas que se privan de eventos sociales porque tienen entrenamiento. Una vez que haces lo que te gusta, “sonríe y disfruta”.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Destacó que si las personas hicieran lo que quieren, y no lo que “deben”, habría una sociedad “más sana y equitativa”, además de que al hacer las cosas con pasión, en este caso un trabajo, “el dinero viene” puesto que al realizar bien sus tareas, se puede obtener un ascenso, “si están trabajando en algo que les apasiona, que les gusta, que lo hacen sin pensar, están generando vida, bienestar, no sólo para ustedes sino para quienes están a su alrededor”.

De lo contrario, recomendó buscar otro empleo “donde disfruten lo que pueden ser, no lo que deben hacer”, pues destacó que si no existe pasión, no habrá voluntad para hacer las cosas y por ende, no habrá buenos resultados en el trabajo.