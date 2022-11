Valdomero, un trabajador de limpieza con mucho valor

La limpieza de las calles habla mucho del espacio que habitamos, para Valdomero Pérez López quien desde hace 10 años se dedica al dignificante oficio del aseo urbano, la basura expone cómo las personas conciben su entorno.

Un trabajo que no es fácil y que día con día enfrentan retos y bifurcaciones que van desde humillaciones, hasta el lejano recomiendo por su gran labor.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Pérez López emplea ocho horas diarias de trabajo para dejar-junto con otros de sus compañeros- el primer perímetro del Centro Histórico libre de basura.

Al día pueden llegar a recoger 15 toneladas de desechos, que son depositadas en un solo camión recolector. Esta gran cantidad de basura habla también de esa construcción colectiva que ha impedido que.las personas se concienticen acerca de depositar la basura en su lugar.

Situación que para Valdomero es preocupante. "Todos los días hay algo que limpiar y qué bueno de esto vivimos, pero es notoria la falta de educación de la gente cuando se trata de mantener limpio un espacio'.

Valdomero insiste en qué no hay espacio difícil de limpiar, sin embargo, si hay gente con la que es difícil de tratar.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Desde comentarios peyotativos, denostaciones por su oficio o simplemente la indiferencia y falta de gratitud, son algunas de las situaciones a las que ya se ha acostumbrado.

"Mi trabajo me gusta y me siento orgulloso, pero a veces es difícil. Nos tenemos que cuidar de todo, siempre hay algún persona que sin motivo hasta nos mientan la m... O bien los cochistas que avientan su automóvil mientras barremos las banquetas, ya no hay respeto por nadie", explica.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

No obstante, para este trabajador de la limpieza, su oficio lo es todo y por ello día con día se empeña en hacerlo mucho mejor.

Sus herramientas: una escoba de hierva, una pala, y un carrito recolector, con las cuales recorre plazas y espacios mercantiles para dejar las calles libres de basura, de inconsciencia y olvido.

Las zonas más difíciles de limpiar para Pérez López, son las plazas pues ahí se concentra mayor cantidad de gente y muy a pesar de que en cada esquina existen botes para desechar la basura, la gente continúa tirándola en el no piso como si no hubiera espacios en dónde depositarla.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

"La gente sigue igual de inconsciente y continuará tirando basura mientras exista alguien para limpiarla, no les importa, dejan que se junte. Uno se acostumbra a la recolección de basura y como dicen. Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia”".

Valdomero Pérez considera que ser empleado de limpieza es un orgullo, un trabajo que debe ser reconocido por todos, no solo en el pago de su salario, sino por una sociedad que olvida quienes mantienen la ciudad limpia y en orden.