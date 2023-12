Va Sebastián Pérez por la capital por Movimiento Ciudadano

En entrevista exclusiva con El Sol de San Luis, Sebastián Pérez García confirmó sus intenciones de abanderar al partido Movimiento Ciudadano (MC) en las elecciones para presidente municipal de la capital, porque, asegura, la ciudad no puede ser rehen de intercambios políticos.

“No soy una persona de cargos, más bien de ideas y de claridad, de convicción y mi convicción es ofrecer una propuesta política en San Luis Potosí; la política empieza en la discusión desde nuestras casas, en los colegios, en las plazas públicas, en los mercados, ahí es donde me voy a concentrar y es para lo que estoy levantando la mano”.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

La intención es desde lo local generar una oferta política competitiva y que los ciudadanos se vean representados. “Caminaré las 700 colonias aproximadamente que tiene nuestra capital, algunas sin municipalizar pero donde vive gente, hay gente que demanda y necesita servicios”.

Pérez García aseguró que la gente necesita ser escuchada, para poderlos involucrar en una plataforma política la gente quiere participar y primero, hay que preguntarles que les duele, donde se sienten aislados y no representados, hay que escuchar a la ciudadanía, esa es la primer premisa y la segunda nos vamos a ganar la confianza y para ganarse la confianza, no hay que mentirle a la gente, hay que hablarle desde la verdad y desde el corazón.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Fue contundente al asegurar que “la gente hoy día en la capital, en nuestra ciudad, se siente engañada. Se les prometieron políticas públicas de seguridad y San Luis Potosí está con los peores índices de inseguridad a nivel mundial; necesitamos generar un proyecto local, pero desde la ciudadanía, con esas voces de las más de las 700 colonias que conforman nuestro bello municipio, se tienen que ver representados en esa plataforma de gobierno municipal”.

Sobre los principales problemas que tiene la capital, Sebastián Pérez señaló que “me rehuso a creer que San Luis Potosí está condenado a que nunca se resuelva el problema del agua. Me rehuso a creer que sigan creciendo índices de inseguridad en nuestra ciudad. Me rehuso a crecer que esté colapsado nuestro sistema de movilidad en nuestra capital. Tenemos que pensar en el futuro de la ciudad que estamos nosotros habitando. Y para eso se necesita un proyecto y un plan. No únicamente administrar los problemas como está pasando en las administraciones municipales. Todo mundo cree que tiene un capital político y lo administra. Los ciudadanos quieren que se les resuelva sus servicios y sus necesidades”.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Desde Movimiento Ciudadano existe una claridad de comunicación política para tener esa cercanía con un distinto electorado que se siente huérfano, que se sienta alejado y que no se ve representado en las plataformas políticas y eso hay que hacerlo ya. Se necesita y ocupa San Luis Potosí una propuesta y una oferta política local que vea para todas estas causas.

“Han gobernado todos los colores en San Luis Potosí. ¿Qué te quiere decir esto? Que no hay una identidad partidista en la capital. Hay una identidad del proyecto en una zona con una clase media amplia, con una zona urbana importante, con una clase industrial y empresarial vigorosa, comprometida y eso se genera un proyecto que se puede identificar para que le funcione a la gente. La gente en la capital vota por el proyecto, por el perfil, por la plataforma política. Y eso es lo que estamos nosotros construyendo en San Luis Potosí”.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

“Estadísticamente yo no soy joven, pero sí de espíritu y sí de la claridad que efectivamente hay un sector que no se ve representado. Vengo de la ciudadanía y un poco también de la academia. Mis estudios han sido, afortunadamente, en el extranjero, pero desde la academia y también con una vinculada relación con la iniciativa privada, pero yo no he participado en política. De hecho, yo digo yo no pertenezco a ningún partido pero hoy día por eso me identifico. Los chavos lo que quieren no es ir a pegar calcas o ir a cargar lonas. Quieren aparecer en la boleta”.

Añadió que “no creo ni en cuotas ni en cuates. Y en San Luis Potosí no están para intercambios políticos. La capital no debe de ser rehén de intercambios políticos que tienen las cúpulas de los partidos que se han apoderado de la vida democrática de nuestro San Luis”.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

No negó su amistad con el ex alcalde Xavier Nava en cuya administración fue el secretario general del ayuntamiento: “en política hay que aprender a hablarnos de frente y con toda claridad, Xavier Nava es mi amigo y es de gente reconocer sus amistades. Hoy día, Sebastián Pérez está en Movimiento Ciudadano y estamos generando una oferta política para San Luis”.

“Ese es mi compromiso, poder abrir un espacio donde los ciudadanos se sientan representados. Y nadie me puede decir y nadie me puede negar que conozco las más de 700 colonias y a las tres delegaciones y a las zonas no delegacionales que integran a nuestra capital”.

“La gente está dispuesta a participar, independientemente del color, independientemente del partido, independientemente la sigla partidista. Quiere una mejor ciudad. Y creo que San Luis Potosí es sinónimo y debe de ser sinónimo de grandeza”, dijo Sebastián Pérez.