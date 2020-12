Urge MORENA a designar fiscal anticorrupción en SLP

El presidente estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) Sergio Serrano Soriano afirmó que urge la presentación de una terna para que el Congreso del Estado elija al Fiscal Anticorrupción, cargo que debe ser ocupado por un hombre o una mujer con un perfil de honestidad y experiencia.

No debe ser alguien que tenga componendas políticas con el gobernador, los diputados o los grupos de poder, las autoridades deben dar señales de voluntad para la erradicación de este mal en San Luis, por eso es urgente que se envíe la terna y conocer cuáles son las propuestas.

“Pareciera que en San Luis Potosi no hay corrupción, puesto que no se conoce de ningún caso importante que haya resuelto la Fiscalía Anticorrupción, tampoco sabemos cual es la función del organismo autónomo y ciudadano anticorrupción, tal parece que en San Luis Potosí no se ha visto reflejada la lucha contra la corrupción que existe en todo el país”.

Advirtió que su partido estará muy atento de los pasos que den las autoridades en los siguientes días sobre este tema, porque la persona que quede al frente de la Fiscalía deberá pasar por un proceso escrupuloso de revisión de sus intereses, antecedentes y relaciones con los diversos sectores.

Sobre temas políticos, Serrano Soriano señaló que en encuestas recientes de medios nacionales, su partido continúa al frente de las preferencias del electorado potosino rumbo a las elecciones de 2021, por lo que se debe de gobernar priorizando a la gente más pobre y más humilde de San Luis Potosí sea quien sea la candidata o el candidato al Gobierno del Estado que estará definido en los primeros días de enero de 2021.